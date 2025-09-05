Que horas começa o Globo Rural neste domingo (07/09)?

Mais uma edição do "Globo Rural" vai ao ar neste domingo (7), na TV Globo. Apresentado por Nélson Araújo e Helen Martins, o programa começa às 7h30, após o "Auto Esporte".

As notícias sobre a vida no campo e o agronegócio serão destaques nas reportagens especiais da atração de todos os domingos.

A produção aborda assuntos como a criação de animais, o andamento das safras, as cotações do mercado, entre outros que foram destaques na semana.

Veja também Zoeira Eclipses de Setembro: Temporada de fins e recomeços Zoeira Herdeiros de Giorgio Armani: conheça os sucessores do império do estilista Zoeira Raul Gil foi diagnosticado com diverticulite aguda e desidratação, revela boletim médico

Que horas começa o Globo Rural hoje (7)?

O "Globo Rural" começa a partir das 7h35 na TV Globo e no Globoplay, e está previsto para acabar às 8h45.

Programação