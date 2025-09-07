Diário do Nordeste
Que horas começa o Fantástico hoje, domingo (07/09)?

Programa começa depois do 'Domingão com Huck'

Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Legenda: O 'Fantástico' vai ao ar após o 'Domingão com o Huck'
Foto: Divulgação / TV Globo

Com apresentação de Maju Coutinho e Poliana Abritta, o "Fantástico" deste domingo (7) irá ao ar às 20h30, após o "Domingão com o Huck", segundo a TV Globo.

Entre os destaques, a atração irá até a Bolívia para mostrar a vida tranquila de Sérgio Luiz de Freitas Filho, um dos principais chefes do PCC.

O Show da Vida entrevistou a cantora Karol G, que está em contagem regressiva para se apresentar no Brasil, e mostra que ela está aprendendo o português.

A tragédia em Lisboa também é tema do programa, que foi acompanhar as investigações sobre o descarrilamento de um bondinho que deixou pelo menos 16 mortos em Portugal.

Renata Ceribelli entrevistou os atores Humberto Carrão (Afonso) e Alice Wegmann (Solange), que formam um casal na novela “Vale Tudo” e que estão emocionando o público com o drama do diagnóstico de leucemia mieloide de Afonso.

O 'Fantástico' vai ao ar a partir de 20h30 na TV Globo e no Globoplay. A previsão é de que o programa termine às 23h10.

Reportagens especiais e as notícias mais importantes da semana são apresentadas por Maju Coutinho e Poliana Abritta.

