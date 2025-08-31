Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Que horas começa o 'Acerte ou Caia!' neste domingo, 31 de agosto

O jogo busca testar os famosos em conhecimentos gerais, que se enfrentam em um jogo de perguntas e respostas

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
foto de Tom Cavalcante no Acerte ou Caia
Legenda: O game show é apresentado por Tom Cavalcante
Foto: Reprodução/Record

O "Acerte ou Caia" deste domingo (31) começa às 15h45, na TV Record, logo após o "Game dos 100". Comandado por Tom Cavalcante, o game show contará com um time de peso na disputa pelo prêmio em dinheiro, que pode chegar a R$ 300 mil.

O jogo busca testar os famosos em conhecimentos gerais, que se enfrentam em um jogo de perguntas e respostas. Cada um tem até 30 segundos para responder corretamente e ficar longe do fundo do buraco.

Quem participa do Acerte ou Caia hoje (31)?

  • Bernardo Mesquita
  • Ciro Bottini
  • Emerson Ceará
  • Fernanda Medrado
  • Gustavo Daneluz
  • Juju Salimeni
  • Márcio Ballas
  • Mary Mallandro
  • Maytê Piragibe
  • Paulo César Grande
  • Raíssa Santana

Veja também

teaser image
Zoeira

Cátia Fonseca nega que sofreu lesão em ensaios da Dança dos Famosos: 'apenas dores musculares'

teaser image
Zoeira

YouTube exclui canal 'Bel para Meninas' e influenciadora anuncia protesto na Faria Lima, em SP

Que horas começa o 'Acerte ou Caia!' neste domingo (31)?

O "Acerte ou Caia" começa às 15h45. A exibição acontece na TV Record, mas o programa também pode ser acessado na íntegra no RecordPlus, o streaming da Record.

Assuntos Relacionados
foto de Tom Cavalcante no Acerte ou Caia
Zoeira

Que horas começa o 'Acerte ou Caia!' neste domingo, 31 de agosto

O jogo busca testar os famosos em conhecimentos gerais, que se enfrentam em um jogo de perguntas e respostas

Redação
Há 1 hora
foto de cena do filme Samaritano com Sylvester Stallone
Zoeira

Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (31/08)? na TV Globo?

Longa vai ao ar logo após o 'Futebol'

Redação
31 de Agosto de 2025
Zoeira

Terra Nostra: veja como estão Ana Paula Arósio e outros atores em 2025

Novela será reexibida em 'Vale a Pena Ver de Novo'

Influenciador Ecletico passa por três meses de internação após problemas psicológicos
Zoeira

Influenciador Ecletico passa por três meses de internação após problemas psicológicos

Cearense segue em tratamento e diz que, em breve, retornará com a produção de conteúdo

Redação
31 de Agosto de 2025
foto de gravação do Viver Sertanejo com o cantor Daniel em especial sobre o festival de Barretos
Zoeira

Que horas começa o Viver Sertanejo, com Daniel, neste domingo (31/08)?

Programa recebe artistas de diferentes gerações do sertanejo

Redação
31 de Agosto de 2025
foto dos apresentadores do Globo Rural, Nélson Araújo e Helen Martins
Zoeira

Que horas começa o Globo Rural neste domingo (31/08)?

Programa inicia após o 'Auto Esporte'

Redação
31 de Agosto de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (31/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
31 de Agosto de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (31/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
31 de Agosto de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (31/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
31 de Agosto de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (31/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
31 de Agosto de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (31/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
31 de Agosto de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (31/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
31 de Agosto de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (31/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
31 de Agosto de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (31/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
31 de Agosto de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (31/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
31 de Agosto de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (31/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
31 de Agosto de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (31/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
31 de Agosto de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (31/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
31 de Agosto de 2025
Imagem do Padre Marcelo Rossi sorrindo
Zoeira

Que horas começa a 'Santa Missa com Padre Marcelo' na Globo? Veja horário neste domingo (31/08)

A celebração eucarística é transmitida para todo o Brasil

Redação
30 de Agosto de 2025
Imagem da influenciadora Virginia Fonseca para o programa Sabadou com Virginia
Zoeira

Qual o horário do Sabadou com Virgínia hoje 30/08?

Programa vai ao ar logo após o "Bake off Brasil - Mão na Massa"

Redação
30 de Agosto de 2025