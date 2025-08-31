Que horas começa o 'Acerte ou Caia!' neste domingo, 31 de agosto

O "Acerte ou Caia" deste domingo (31) começa às 15h45, na TV Record, logo após o "Game dos 100". Comandado por Tom Cavalcante, o game show contará com um time de peso na disputa pelo prêmio em dinheiro, que pode chegar a R$ 300 mil.

O jogo busca testar os famosos em conhecimentos gerais, que se enfrentam em um jogo de perguntas e respostas. Cada um tem até 30 segundos para responder corretamente e ficar longe do fundo do buraco.