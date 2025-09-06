Que horas começa a 'Santa Missa com Padre Marcelo' na Globo? Veja horário deste domingo (07/09)
A celebração eucarística é transmitida para todo o Brasil
A "Santa Missa com Padre Marcelo" começa a partir das 5h45 deste domingo (7) na TV Globo. A celebração eucarística é transmitida para todo o Brasil, comandada pelo Padre Marcelo Rossi.
O programa, inclusive, é o mais antigo da Globo e foi transmitido pela primeira vez em fevereiro de 1968 para todo o Brasil.
As celebrações também são comandadas pelo Dom Fernando Figueiredo, além de Padre Marcelo.
