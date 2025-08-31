Que horas começa a Dança dos Famosos neste domingo (31/08)?

A edição comemorativa de 20 anos da “Dança dos Famosos” começa às 18h10, na segunda parte do “Domingão com Huck”, logo depois do futebol na TV Globo.

Nesta etapa, os participantes deixam de se apresentar em grupos e agora passam a ser avaliados individualmente. Ao todo, são 16 participantes.

Na edição 2025 da competição estão Rodrigo Faro, Duda Santos, Silvero Pereira, Gracyanne Barbosa, David Junior, Nicole Bahls, Luan Pereira, Fernanda Paes Leme, Allan Souza Lima, Cátia Fonseca, Richarlyson, Manu Bahtidão, Wanessa Camargo, Álvaro e Tereza Seiblitz.

Que horas começa a Dança dos Famosos neste domingo (31)?

A Dança dos Famosos é um dos quadros do Domingão com Huck, que começa às 18h10, na TV Globo.