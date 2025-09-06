Que horário começa o programa 'É de Casa' neste sábado 06/09?

O programa "É de Casa" será exibido neste sábado (6), na TV Globo, com apresentação de Maria Beltrão, Thiago Oliveira, Rita Batista e Talitha Morete. A produção vai ao ar às 9h, logo após o "Mistura Boa".

A atriz Suely Franco, que está comemorando 30 anos de carreira, é uma das convidadas do programa de variedades, que também contará com receitas deliciosas.

Que horas começa o 'É de Casa' hoje?

O "É de Casa" começa a partir das 9h na TV Globo e no Globoplay, e está previsto para acabar às 11h45.

Dicas sobre os mais variados temas como beleza, artesanato, culinária, jardinagem, serviço e entretenimento, além de notícias do que está acontecendo no Brasil e no mundo, são destaques na atração.