Qual o horário do Sabadou com Virgínia hoje (06/09)?
Programa vai ao ar logo após o "Bake off Brasil - Mão na Massa"
Música, entrevistas e desafios no palco fazem parte do "Sabadou com Virginia", que vai ao ar neste sábado (6), às 22h15, no SBT, logo após o "Bake off Brasil - Mão na Massa".
No programa, a influenciadora Virginia Fonseca recebe convidados para bate-papos descontraídos e brincadeiras ao lado de sua mãe, Margareth Serrão, e do influenciador Lucas Guedez.
Enquanto Margareth dá opiniões diretas sobre tudo o que acontece, Lucas interage com a plateia e os participantes, garantindo momentos de humor e descontração.
Quem vai estar no programa da Virginia?
Neste sábado (6), Virginia recebe os convidados Dani Brandi, Daniela Albuquerque, Mano Walter e Manim Vaqueiro.
Que horas começa o 'Sabadou com Virginia'?
O programa inicia às 22h15 deste sábado (6), no SBT, logo após a exibição do programa "Bake off Brasil - Mão na Massa".