Qual o horário do Sabadou com Virgínia hoje (06/09)?

Programa vai ao ar logo após o "Bake off Brasil - Mão na Massa"

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Virginia com vestido florido no palco do 'Sabadou com Virginia'
Legenda: Virginia comanda o programa que vai ao ar todos os sábados
Foto: reprodução/SBT

Música, entrevistas e desafios no palco fazem parte do "Sabadou com Virginia", que vai ao ar neste sábado (6), às 22h15, no SBT, logo após o "Bake off Brasil - Mão na Massa".

No programa, a influenciadora Virginia Fonseca recebe convidados para bate-papos descontraídos e brincadeiras ao lado de sua mãe, Margareth Serrão, e do influenciador Lucas Guedez.

Enquanto Margareth dá opiniões diretas sobre tudo o que acontece, Lucas interage com a plateia e os participantes, garantindo momentos de humor e descontração.

Quem vai estar no programa da Virginia?

Neste sábado (6), Virginia recebe os convidados Dani Brandi, Daniela Albuquerque, Mano Walter e Manim Vaqueiro.

Que horas começa o 'Sabadou com Virginia'?

 O programa inicia às 22h15 deste sábado (6), no SBT, logo após a exibição do programa "Bake off Brasil - Mão na Massa".

