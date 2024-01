Morre Masuimi Max, atriz de 'Triplo X', aos 45 anos

A modelo e atriz Masuimi Max foi encontrada morta em casa, em Las Vegas, nos Estados Unidos, conforme informações da revista Monet.

Max ficou famosa após estampar capas de revistas como Playboy e Maxim e por atuar em filmes como 'Triplo X 2 - Estado de Emergência', segundo filme da franquia de ação que tem como protagonistas Vin Diesel e Ice Cube.

Veja também

A polícia do estado americano de Nevada enviou oficiais para a casa de Masuimi após receber uma ligação, na manhã dessa quinta-feira (25), segundo informações obtidas pelo site TMZ, e encontraram a atriz sem vida.

Não há suspeita de crime no momento, segundo o relatório da diligência, mas uma investigação ainda será conduzida para a conclusão do caso.

Carreira

Masuimi Max iniciou a carreira de modelo em 2000, aparecendo em publicações como Playboy, Maxim, Alt Magazine e Bizarre Magazine.

Ela também tem alguns créditos como atriz no site IMDB, como 'Cornman: American Vegetal Hero' e 'Giantess Battle Attack', além do segundo episódio da cinessérie de ação em que faz a namorada do personagem vivido pelo rapper Xzibit.