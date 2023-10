Leandrinha Du Art responde a críticas e diz que foi ela quem investiu no namorado

Leandrinha Du Art, de 28 anos, deu o que falar, nesta quarta-feira (25), ao compartilhar com os fãs que foi uma mulher de atitude e pediu em namoro Izacc Medeiros, de 27. Com a repercussão do relacionamento, a influencer e ativista decidiu responder a uma caixinha de perguntas ao lado do escolhido.

Veja também

Detalhe: os dois seguiam uma relação à distância até terça-feira (24), pois Leandrinha vive em Passos, Minas Gerais, e Izacc em Natal, Rio Grande do Norte. O modo como eles se aproximaram foi a principal pergunta feita pelos seguidores e a famosa respondeu prontamente: "A lupa do Instagram me recomendou esse moço. Aí eu falei: 'Hummm, interessante'. Fui lá e mandei um coraçãozinho verde", contou Du Art. O rapaz, então, rebateu: "Aí ela me ganhou assim, bem rápido. Chegou como quem não quer nada e ganhou tudo".

Conhecida por falar abertamente sobre sexo, a influenciadora ainda revelou que ela e Izacc tem se dado muito bem na cama e ele pareceu concordar. "Nossa conexão é incrível. Vou te contar que [entre] dois arianos tinha fogo. Tá dando tudo certo, gente. A nossa conexão é surreal", garantiu.

Antes de surgirem juntos para interagir com os fãs, Leandrinha já havia se pronunciado sobre críticas, algumas maldosas, sobre o fato de ela ter um namorado. Em geral, as pessoas comentaram na rede social "X" (antigo Twitter): "Até a Leandrinha está namorando!". O tuíte ganhou resposta da famosa: “E aí gente, o que acontece? A mamãe é o assunto mais falado do Brasil no Twitter. Vocês nunca viram pessoas com deficiência namorar não, é? O choque é isso?”, indagou.