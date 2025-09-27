Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Caldeirão com Mion traz entrevista exclusiva com Backstret Boys neste sábado (27)

Entrevista exclusiva e quadros de sucesso agitam a atração deste sábado

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
A foto mostra três homens sorrindo, posando lado a lado em um ambiente interno.
Legenda: Marcos Mion entrevista Howie D e Nick Carter, integrantes da banda Backstreet Boys.
Foto: Trouva/Globo

Quem viveu a adolescência nos anos 1990 tem um motivo especial para ligar a TV neste sábado (27). O Caldeirão com Mion recebe os Backstreet Boys, que marcaram gerações e recentemente fizeram um show histórico no festival The Town, em São Paulo, no último dia 12.

Para os fãs que ficaram com gostinho de “quero mais”, Marcos Mion gravou uma entrevista exclusiva com Nick Carter e Howie Dorough, dois dos cinco integrantes da boy band. Fã declarado do grupo, o apresentador brincou ao se autointitular o “sexto Backstreet Boy”.

Veja também

teaser image
Zoeira

'Muitas falas de Grazi Massafera em Três Graças vão virar meme', diz Aguinaldo Silva

teaser image
Zoeira

Miguel Falabella retorna às novelas em 'Três Graças' após duas décadas longe do gênero

teaser image
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (26)

Além da super entrevista, o programa traz novos episódios dos quadros. No “Arte Transforma", histórias emocionantes prometem conquistar o público.  O programa segue com os quadros “Tem ou Não Tem” e em “Por Que, Mion? " A diversão fica por conta da espontaneidade das crianças, que interagem com o humorista Lúcio Mauro Filho.

Que horas começa o 'Caldeirão com Mion?'

O Caldeirão com Mion vai ao ar às 16h15, na TV Globo.

Assuntos Relacionados
A foto mostra três homens sorrindo, posando lado a lado em um ambiente interno.
Zoeira

Caldeirão com Mion traz entrevista exclusiva com Backstret Boys neste sábado (27)

Entrevista exclusiva e quadros de sucesso agitam a atração deste sábado

Redação
Há 17 minutos
Cena de Vale Tudo foi exibida na última quinta-feira (25) e mostra três personagens em um quarto de hospital
Zoeira

Sem barriga? Alice Wegmann reage após suposto erro de continuidade em Vale Tudo

A personagem Solange, vivida por Wegmann, está grávida de gêmeos na novela

Redação
Há 41 minutos
Boca Rosa e Vitória Strada viveram affair antes de a atriz entrar no BBB
Zoeira

Boca Rosa revela ter vivido affair com Vitória Strada: 'Maravilhosa'

Influenciadora comentou sobre romance em entrevista a um podcast

Redação
Há 2 horas
'A Fazenda 17' tem primeiro beijo em noite de festa marcada por romances e tretas
Zoeira

'A Fazenda 17' tem primeiro beijo em noite de festa marcada por romances e tretas

O casal se beijou na casa da árvore e não contou a ninguém

Redação
Há 2 horas
Gabriel Spalone em foto posada. Ele sorrir. Ao fundo da imagem existe um lago e coqueiros.
Zoeira

Influenciador Gabriel Spalone é preso no Panamá suspeito de desviar R$ 146 milhões via Pix

Após detenção, perfil de empresário foi alterado ao modo privado

Redação
27 de Setembro de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (27/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
27 de Setembro de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (27/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
27 de Setembro de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (27/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
27 de Setembro de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (27/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
27 de Setembro de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (27/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
27 de Setembro de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (27/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
27 de Setembro de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (27/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
27 de Setembro de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (27/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
27 de Setembro de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (27/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
27 de Setembro de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (27/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
27 de Setembro de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (27/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
27 de Setembro de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (27/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
27 de Setembro de 2025
Duas fotos de Oruam, uma na foto oficial preso, e outra de redes sociais.
Zoeira

STJ concede liminar e Oruam deve deixar a prisão preventiva

Rapper estava preso desde 22 de julho em Bangu, no Rio de Janeiro, e deve ser solto

Redação
26 de Setembro de 2025
Cris Pereira é um dos humoristas mais conhecidos da região Sul do país
Zoeira

Humorista Cris Pereira é condenado a mais de 18 anos de prisão por estupro de vulnerável

Decisão em 2º grau ainda cabe recurso

Redação
26 de Setembro de 2025
Noiva realiza sonho de casar vestida de princesa da Disney, e vídeo volta a viralizar nas redes
Zoeira

Noiva realiza sonho de casar vestida de princesa da Disney, e vídeo volta a viralizar nas redes

Além da noiva, as madrinhas incorporaram diferentes princesas da Disney

Redação
26 de Setembro de 2025