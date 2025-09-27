Caldeirão com Mion traz entrevista exclusiva com Backstret Boys neste sábado (27)

Quem viveu a adolescência nos anos 1990 tem um motivo especial para ligar a TV neste sábado (27). O Caldeirão com Mion recebe os Backstreet Boys, que marcaram gerações e recentemente fizeram um show histórico no festival The Town, em São Paulo, no último dia 12.

Para os fãs que ficaram com gostinho de “quero mais”, Marcos Mion gravou uma entrevista exclusiva com Nick Carter e Howie Dorough, dois dos cinco integrantes da boy band. Fã declarado do grupo, o apresentador brincou ao se autointitular o “sexto Backstreet Boy”.

Veja também Zoeira 'Muitas falas de Grazi Massafera em Três Graças vão virar meme', diz Aguinaldo Silva Zoeira Miguel Falabella retorna às novelas em 'Três Graças' após duas décadas longe do gênero Zoeira Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (26)

Além da super entrevista, o programa traz novos episódios dos quadros. No “Arte Transforma", histórias emocionantes prometem conquistar o público. O programa segue com os quadros “Tem ou Não Tem” e em “Por Que, Mion? " A diversão fica por conta da espontaneidade das crianças, que interagem com o humorista Lúcio Mauro Filho.

Que horas começa o 'Caldeirão com Mion?'

O Caldeirão com Mion vai ao ar às 16h15, na TV Globo.