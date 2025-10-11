‘Caldeirão com Mion' recebe elenco de ‘Três Graças’ neste sábado (11)

O Caldeirão com Mion deste sábado (11) está recheado de entretenimento para os noveleiros de plantão. Próximo à estreia da nova novela das 21h, o Marcos Mion recebe as atrizes Andréia Horta e Alana Cabral, que irão comentar sobre seus papéis na trama de "Três Graças".

O programa segue com o clássico quadro "Sobe o Som", em que as atrizes enfrentam os influenciadores Brino e Thômas Santana.

Além disso, exibe um novo episódio do quadro "Tem ou não Tem," com as famílias Docinho e Feijoada que disputam o prêmio de R$ 30 mil.

No novo episódio do "Caldeirão de Bons Exemplos", Mion recebe o repórter Niro Souza, da CBN Joinville, que viralizou nas redes sociais ao utilizar a Língua Brasileira de Sinais (Libras) durante a produção de uma matéria sobre um feirão de empregabilidade para pessoas com deficiência.

Durante a conversa, o jornalista é surpreendido com uma mensagem dos pais, que são deficientes auditivos.

Que horas começa o 'Caldeirão com Mion?'

O Caldeirão com Mion vai ao ar às 16h15, na TV Globo.