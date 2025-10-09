Biblioteca dos EUA viraliza com 'trolagem' sobre confiança

Uma biblioteca de New Berlin, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, viralizou ao fazer uma divulgação inusitada, prometendo ajudar os leitores a encontrar tudo o que procuram, e de um jeito bem criativo.

No vídeo, as funcionárias da biblioteca encenam o famoso “jogo da confiança”: uma pessoa se joga para trás, e a outra precisa segurá-la. Só que, de propósito, a colega responsável por aparar a queda simplesmente não segurou! Tudo fazia parte de uma encenação planejada para transmitir uma mensagem especial.

“Você não pode confiar em qualquer um. Mas você pode confiar na Biblioteca Pública de New Berlin para te dar acesso, de graça, a centenas de livros, ótima programação e recursos”, diz a funcionária no vídeo.

Assista à publicação da biblioteca:

A publicação rapidamente viralizou, acumulando mais de 1 milhão de likes no Instagram e 20 mil comentários. Nos comentários, aliás, o público elogiou o humor e a criatividade da equipe.

“Quantas vezes eu assisti isso?”, brincou uma internauta. “E assim... estou seguindo uma biblioteca que fica a 3,2 km de distância”, comentou um norte-americano. “Quem quer que esteja gerenciando essa conta precisa de um aumento”, elogiou outro usuário.

O sucesso foi tanto que o vídeo ultrapassou fronteiras. Internautas brasileiros, conhecidos por dominarem as redes, também se manifestaram nos comentários. “Muito brasileiro esse marketing!”, escreveu uma. “Brasil fazendo escola”, brincou outra.