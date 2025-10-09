Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Biblioteca dos EUA viraliza com 'trolagem' sobre confiança

Instituição de New Berlin, nos EUA, usou humor para divulgar seus serviços e conquistou milhões de visualizações nas redes sociais

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
duas imagens de vídeo de biblioteca, que acabou viralizando pela criatividade
Legenda: Vídeo de biblioteca acabou viralizando pela criatividade.
Foto: Reprodução/Instagram

Uma biblioteca de New Berlin, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, viralizou ao fazer uma divulgação inusitada, prometendo ajudar os leitores a encontrar tudo o que procuram, e de um jeito bem criativo.

No vídeo, as funcionárias da biblioteca encenam o famoso “jogo da confiança”: uma pessoa se joga para trás, e a outra precisa segurá-la. Só que, de propósito, a colega responsável por aparar a queda simplesmente não segurou! Tudo fazia parte de uma encenação planejada para transmitir uma mensagem especial.

Você não pode confiar em qualquer um. Mas você pode confiar na Biblioteca Pública de New Berlin para te dar acesso, de graça, a centenas de livros, ótima programação e recursos”, diz a funcionária no vídeo.

Assista à publicação da biblioteca:

A publicação rapidamente viralizou, acumulando mais de 1 milhão de likes no Instagram e 20 mil comentários. Nos comentários, aliás, o público elogiou o humor e a criatividade da equipe.

Veja também

teaser image
Zoeira

Taylor Swift quebra recorde de álbum mais vendido em uma semana

teaser image
Zoeira

Vini Jr. assume erro e pede desculpas a Virginia: 'Me descuidei'

teaser image
Zoeira

Rafa Kalimann celebra gravidez e comenta mudanças

“Quantas vezes eu assisti isso?”, brincou uma internauta. “E assim... estou seguindo uma biblioteca que fica a 3,2 km de distância”, comentou um norte-americano. “Quem quer que esteja gerenciando essa conta precisa de um aumento”, elogiou outro usuário.

O sucesso foi tanto que o vídeo ultrapassou fronteiras. Internautas brasileiros, conhecidos por dominarem as redes, também se manifestaram nos comentários. “Muito brasileiro esse marketing!”, escreveu uma. “Brasil fazendo escola”, brincou outra.

duas imagens de vídeo de biblioteca, que acabou viralizando pela criatividade
Zoeira

Biblioteca dos EUA viraliza com 'trolagem' sobre confiança

Instituição de New Berlin, nos EUA, usou humor para divulgar seus serviços e conquistou milhões de visualizações nas redes sociais

Redação
Há 1 hora
selfie da apresentadora Rafa Kalimann, que está grávida. ela beste top e calça escuras e está diante do espelho com a barriga de fora.
Zoeira

Rafa Kalimann celebra gravidez e comenta mudanças

Grávida de seis meses de Zuza, apresentadora reflete sobre maternidade, transformações emocionais e planos de carreira

Redação
09 de Outubro de 2025
Vini Jr. pediu desculpas publicamente a Virginia
Zoeira

Vini Jr. assume erro e pede desculpas a Virginia: 'Me descuidei'

Jogador do Real Madrid comentou o fim do affair com a influenciadora e elogiou a ex

Redação
09 de Outubro de 2025
Mulher branca e loira vestida com roupa teatral preta e rosa e acessórios deslumbrantes, posando em uma sala decorada com quadros artísticos na parede.
Zoeira

Taylor Swift quebra recorde de álbum mais vendido em uma semana

'The Life of a Showgirl' soma 3,5 milhões de unidades equivalentes a álbuns, segundo a Billboard

Redação
09 de Outubro de 2025
Colagem mostra imagens dos participantes de A Fazenda Yoná Sousa, Carol Lekker e Guilherme Boury, que disputam a terceira roça do programa
Zoeira

Enquete 'A Fazenda': Quem você quer que fique na roça? Vote

Yoná Sousa, Carol Lekker e Guilherme Boury estão na terceira berlinda do reality show.O menos votado sai nesta quinta-feira (9)

Redação
09 de Outubro de 2025
Dudu Camargo durante a prova.
Zoeira

A Fazenda 17: Dudu Camargo vence a Prova do Fazendeiro e escapa da roça

Peão ganhou o tão cobiçado chapéu pela segunda vez na temporada

Redação
08 de Outubro de 2025
Imagem de Odete Roitman para matéria sobre Bloco de Carnaval é criado para celebrar Odete Roitman, de Vale Tudo, no RJ.
Zoeira

Bloco de Carnaval é criado para celebrar Odete Roitman, de 'Vale Tudo', no RJ

O assassino da empresária deve ser revelado no último capítulo da novela

Redação
08 de Outubro de 2025
Imagem de Dudu Camargo durante a transmissão do reality.
Zoeira

Resultado da enquete de 'A Fazenda 17' mostra liderança de Dudu Camargo na Prova do Fazendeiro

Dinâmica ocorre hoje a noite

Redação
08 de Outubro de 2025
O resultado do concurso foi divulgado nesta quarta-feira (8).
Zoeira

Brasileira vence Miss Asia Pacific após terremoto nas Filipinas

Isabela Fernandes superou candidatas de todo o mundo

Redação
08 de Outubro de 2025
Lucas Rangel e Lucas Bley estão nos Estados Unidos e acompanharam o parto.
Zoeira

Lucas Rangel e Lucas Bley celebram nascimento da filha Mia

Casal acompanhou o parto nos Estados Unidos e compartilhou o momento com os fãs nas redes sociais

Redação
08 de Outubro de 2025
Aguinaldo Silva durante evento lançamento da novela Três Graças
Zoeira

Aguinaldo Silva descarta pressão após 'Vale Tudo': 'Espectador quer ver o que está começando'

Segundo autor, público das telenovelas deseja acompanhar o que está no ar apesar de ter gostado de obras anteriores

Mylena Gadelha
08 de Outubro de 2025
Marina e Emilia estão juntas há quatro anos.
Zoeira

Atriz Marina Moschen anuncia noivado com Emilia Sauaia

Artista compartilhou fotos e vídeos do pedido romântico durante viagem à Ilha Grande, no RJ

Redação
08 de Outubro de 2025
Dudu Camargo é um jovem branco de cabelos pretos e que usa óculos de grau. Na foto, ele está de chapéu de fazendeiro e usa uma jaqueta bege.
Zoeira

A Fazenda 17: Dudu Camargo lidera parcial da enquete da Prova do Fazendeiro

O jornalista é o favorito dos leitores do Diário do Nordeste para escapar da berlinda

Redação
08 de Outubro de 2025
O vídeo publicado por Rafaela mostra glitter por todo o carro e o apartamento do ex-namorado
Zoeira

Mulher descobre traição e espalha glitter em carro e casa do ex

Vídeo de objetos com glitter acumula mais de 11 milhões de visualizações no TikTok

Redação
08 de Outubro de 2025
Iza compareceu a evento, mas pediu para não falar sobre a vida pessoal
Zoeira

Separada de Yuri Lima, Iza diz: 'Estou bem'

Cantora compareceu a evento no Rio e evitou comentar a separação. Assessoria confirmou que o término foi respeitoso e amigável

Redação
08 de Outubro de 2025
Colagem com imagens dos participantes de A Fazenda Carol Lekker, Dudu Camargo e Yoná Sousa, que disputam a prova do fazendeiro em 8 de outubro de 2025
Zoeira

Quem vence a Prova do Fazendeiro de 'A Fazenda'? Vote na enquete

Carol Lekker, Dudu Camargo e Yoná Sousa disputam a dinâmica e um deles pode se livrar da terceira roça

Redação
08 de Outubro de 2025
Imagem mostra participantes de A Fazenda Carol Lekker, Yoná Sousa, Gui Boury e Dudu Camargo sentados em bancos da roça em 7 de outubro de 2025.
Zoeira

Quem está na roça de 'A Fazenda'? Veja como foi a votação

Quatro jogadores estão na versão preliminar da terceira berlinda do programa e um deles se salvará na Prova do Fazendeiro

Redação
08 de Outubro de 2025
Grazi Massafera e Murilo Benício em evento de lançamento da novela Três Graças
Zoeira

Vilões de 'Três Graças', Grazi Massafera e Murilo Benício prometem 'explosão e ar cômico'

Evento de lançamento da nova novela das 21h reuniu o elenco da trama e ressaltou expectativa da emissora para o folhetim pós 'Vale Tudo'

Mylena Gadelha*
08 de Outubro de 2025
Cena de O Cavaleiro dos Sete Reinos, spin-off da série Game of Thrones.
Zoeira

Spin-off de Game of Thrones, ‘O Cavaleiro dos Sete Reinos’, ganha pôster e data de estreia

Série chega no início de 2026

Redação
07 de Outubro de 2025
Renata Saldanha doa uniformes de ballet para crianças do Barroso, em Fortaleza
Zoeira

Renata Saldanha doa uniformes de ballet para crianças do Barroso, em Fortaleza

As peças serão utilizadas em uma apresentação durante o jantar beneficente do Instituto Além dos Olhos, que atua com projetos sociais no bairro

Maria Clarice Sousa*
07 de Outubro de 2025