Após cirurgia para retirada de câncer de mama, Val Marchiori recebe apoio de amigos famosos

A socialite já recebeu alta e agora se recupera em casa

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Foto de Val Marchiori em uma cama de hospital. A socialite descobriu o câncer através de exames de rotina no fim do último mês de agosto
Legenda: Val descobriu o câncer através de exames de rotina no fim do último mês de agosto
Foto: Reprodução/Instagram

Val Marchiori, de 50 anos de idade, recebeu a solidariedade de amigos famosos após ter sido submetida a uma cirurgia para a retirada de um tumor na mama na última segunda-feira (1º).

A socialite realizou o procedimento no Hospital Israelita Albert Einstein, na cidade de São Paulo. No vídeo, ela se refere à cirurgia como o primeiro passo da sua cura. “É uma cirurgia que deixa a gente mexida, até emocionalmente, mas agora vou focar na minha recuperação. Hoje foi o primeiro passo para minha cura. Façam mamografia”, alertou. 

Nos comentários, colegas deixaram mensagens de apoio à ela. “Acredito naquele que tudo pode. Deus”, disse a atriz Monica Carvalho. "Meu amor! Estamos sempre juntas", escreveu a ex-jogadora de basquete Hortência. 

Vera Viel, esposa de Rodrigo Faro, que enfrentou a doença no ano passado. "Você já está curada, Val. Não tenha medo, Deus está cuidando de tudo! Estamos aqui orando pela sua recuperação", destacou Vera.

“Sou muito grata pelo seu apoio e carinho. Me ajudou muito. No momento em que eu estava totalmente perdida, vocês foram a luz. Sou eternamente grata pelo carinho e amizade de vocês, Rodrigo e Vera”, respondeu a socialite. 

Alta hospitalar 

Após o vídeo, Val compartilhou um texto em gratidão à alta médica, com registros com o marido, o advogado Amilton Augusto, e dos filhos gêmeos Eike e Victor, de 19, do casamento com o empresário Evaldo Ulinski. Ela também postou outro vídeo, já em casa, agradecendo a todo o carinho recebido. 

Val Marchiori anunciou o diagnóstico de câncer de mama no fim de agosto, também por meio de um vídeo nas redes sociais. Na publicação, ela contou emocionada sobre ter descoberto um carcinoma tipo 2 de 6 mm em fase precoce, através de exames preventivos, como a mamografia.

