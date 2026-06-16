Terminais de ônibus de Fortaleza recebem vacina contra gripe; veja horários e como se imunizar

Cinco terminais de ônibus de Fortaleza recebem, nesta semana, um mutirão de vacinação contra a gripe. O atendimento acontece desde a segunda-feira (15) e segue até a próxima sexta-feira (19), sempre das 9h às 16h.

O imunizante já foi oferecido aos passageiros do Terminal da Messejana, na segunda. Nesta terça-feira (16), a vacinação acontece no Terminal da Parangaba.

Na quarta-feira (17), o Terminal do Papicu recebe a campanha, no mesmo horário. Na quinta (18), a equipe de imunização estará no Terminal do Antônio Bezerra. A programação será encerrada na sexta, no Terminal do Siqueira.

Vale destacar que os terminais Lagoa e Conjunto Ceará não constam na programação promovida pela Prefeitura.

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Como participar?

Para se vacinar, os interessados devem se dirigir à entrada principal dos terminais portando:

documento com foto;

e, se possível, cartão de vacinação.

O imunizante contra três cepas do vírus da gripe e ajuda a reduzir complicações respiratórias e internações, especialmente nos grupos mais vulneráveis, segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Ampliação da campanha

Na segunda-feira, a Prefeitura de Fortaleza anunciou que a aplicação da vacina contra a influenza foi ampliada para toda a população acima dos seis meses de idade. O atendimento está disponível em todos os 134 postos de saúde da Capital.

Desde 2025, a imunização faz parte do Calendário Nacional de Vacinação para crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e pessoas com 60 anos ou mais, garantindo proteção contínua para os grupos mais vulneráveis.

Confira o endereço de cada posto de saúde por regional