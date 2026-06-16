Terminais de ônibus de Fortaleza recebem vacina contra gripe; veja horários e como se imunizar
Imunizante é oferecido para toda a população acima de seis meses de idade.
Cinco terminais de ônibus de Fortaleza recebem, nesta semana, um mutirão de vacinação contra a gripe. O atendimento acontece desde a segunda-feira (15) e segue até a próxima sexta-feira (19), sempre das 9h às 16h.
O imunizante já foi oferecido aos passageiros do Terminal da Messejana, na segunda. Nesta terça-feira (16), a vacinação acontece no Terminal da Parangaba.
Na quarta-feira (17), o Terminal do Papicu recebe a campanha, no mesmo horário. Na quinta (18), a equipe de imunização estará no Terminal do Antônio Bezerra. A programação será encerrada na sexta, no Terminal do Siqueira.
Vale destacar que os terminais Lagoa e Conjunto Ceará não constam na programação promovida pela Prefeitura.
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Como participar?
Para se vacinar, os interessados devem se dirigir à entrada principal dos terminais portando:
- documento com foto;
- e, se possível, cartão de vacinação.
O imunizante contra três cepas do vírus da gripe e ajuda a reduzir complicações respiratórias e internações, especialmente nos grupos mais vulneráveis, segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS).
Ampliação da campanha
Na segunda-feira, a Prefeitura de Fortaleza anunciou que a aplicação da vacina contra a influenza foi ampliada para toda a população acima dos seis meses de idade. O atendimento está disponível em todos os 134 postos de saúde da Capital.
Desde 2025, a imunização faz parte do Calendário Nacional de Vacinação para crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e pessoas com 60 anos ou mais, garantindo proteção contínua para os grupos mais vulneráveis.