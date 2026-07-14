Queda de energia atinge bairros de Fortaleza e Região Metropolitana nesta terça (14)

Diversos bairros de Fortaleza e Região Metropolitana registraram queda de energia na tarde desta terça-feira (14).

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a Enel Distribuição Ceará esclareceu que houve uma falha em um equipamento de uma subestação de responsabilidade da transmissora Axia Energia (antiga Chesf), na Capital.

Conforme relatos de moradores, os bairros Meireles, Centro, Parque Manibura, Aldeota e Dionísio Torres estão entre os mais afetados.

Além de Fortaleza, a praia do Icaraí e o município de Tianguá também registraram falhas no serviço de energia.

Segundo a distribuidora, o problema no equipamento causou interrupção no fornecimento de energia para parte dos clientes do município e da Região Metropolitana.

Há relatos ainda de instabilidade nos dados móveis de plataformas digitais.

Semáforos desligados

Diversos semáforos em vias como Ildefonso Albano também estavam desligados. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou que mobilizou equipes para minimizar os transtornos causados pela falta de energia que afetou, principalmente, os bairros Aldeota e Meireles.

"Com o restabelecimento do fornecimento de energia, os equipamentos voltaram a operar normalmente. No momento, apenas 0,5% da rede semafórica ainda apresenta problemas", disse o órgão em comunicado.

Veja também Ceará MPCE instaura processo administrativo contra Enel após apagão em cidades do Ceará Ceará Enel alerta para período de ventos fortes e pipas no segundo semestre

Situação foi normalizada, diz Enel

A Enel informou ainda que, por meio de manobras de transferência de cargas, cerca de 98% dos clientes afetados já foram normalizados.

"A Enel segue trabalhando pra normalizar o serviço o mais rapidamente", finalizou a empresa em nota.

Já a AXIA Energia informou que, às 16h05min desta terça-feira (14), houve uma "ocorrência envolvendo o setor de 69kV da subestação Delmiro Gouveia", que provocou a interrupção de energia em alguns bairros da região metropolitana de Fortaleza.

"Imediatamente após o evento, iniciou-se o processo de restabelecimento do serviço, sendo concluído às 16h31min. A origem do evento está sob análise", esclareceu a transmissora em nota.