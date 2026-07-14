Queda de energia atinge bairros de Fortaleza e Região Metropolitana nesta terça (14)

Moradores relataram falhas no serviço de energia e dados móveis na Capital.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
14 de Julho de 2026 - 17:08 (Atualizado às 17:19)
capa da noticia
Legenda: Diversos semáforos em vias como Ildefonso Albano também estavam desligados.
Foto: Vc Repórter

Diversos bairros de Fortaleza e Região Metropolitana registraram queda de energia na tarde desta terça-feira (14).

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a Enel Distribuição Ceará esclareceu que houve uma falha em um equipamento de uma subestação de responsabilidade da transmissora Axia Energia (antiga Chesf), na Capital.

Conforme relatos de moradores, os bairros Meireles, Centro, Parque Manibura, Aldeota e Dionísio Torres estão entre os mais afetados.

Além de Fortaleza, a praia do Icaraí e o município de Tianguá também registraram falhas no serviço de energia.

Segundo a distribuidora, o problema no equipamento causou interrupção no fornecimento de energia para parte dos clientes do município e da Região Metropolitana.

Há relatos ainda de instabilidade nos dados móveis de plataformas digitais

Semáforos desligados

Diversos semáforos em vias como Ildefonso Albano também estavam desligados. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou que mobilizou equipes para minimizar os transtornos causados pela falta de energia que afetou, principalmente, os bairros Aldeota e Meireles.

"Com o restabelecimento do fornecimento de energia, os equipamentos voltaram a operar normalmente. No momento, apenas 0,5% da rede semafórica ainda apresenta problemas", disse o órgão em comunicado.

Veja também

Imagem da notícia: MPCE instaura processo administrativo contra Enel após apagão em cidades do Ceará
Ceará

MPCE instaura processo administrativo contra Enel após apagão em cidades do Ceará
Imagem da notícia: Enel alerta para período de ventos fortes e pipas no segundo semestre
Ceará

Enel alerta para período de ventos fortes e pipas no segundo semestre

Situação foi normalizada, diz Enel

A Enel informou ainda que, por meio de manobras de transferência de cargas, cerca de 98% dos clientes afetados já foram normalizados.

"A Enel segue trabalhando pra normalizar o serviço o mais rapidamente", finalizou a empresa em nota.

Já a AXIA Energia informou que, às 16h05min desta terça-feira (14), houve uma "ocorrência envolvendo o setor de 69kV da subestação Delmiro Gouveia", que provocou a interrupção de energia em alguns bairros da região metropolitana de Fortaleza. 

"Imediatamente após o evento, iniciou-se o processo de restabelecimento do serviço, sendo concluído às 16h31min. A origem do evento está sob análise", esclareceu a transmissora em nota.

Assuntos Relacionados
Instituicões e Partidos/enel

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

Colunistas

Imagem da notícia Queda de energia atinge bairros de Fortaleza e Região Metropolitana nesta terça (14)
Ceará

Queda de energia atinge bairros de Fortaleza e Região Metropolitana nesta terça (14)

Moradores relataram falhas no serviço de energia e dados móveis na Capital.

Redação

Há 41 minutos

Imagem da notícia 'Golpe do Mounjaro': cliente de farmácia em Fortaleza denuncia roubo de dados para compra do remédio
Ceará

'Golpe do Mounjaro': cliente de farmácia em Fortaleza denuncia roubo de dados para compra do remédio

Vítima teve uma compra de R$ 3.498,82 feita em seu nome, mas afirma não reconhecâ-la nem saber quem a efetuou.

Paulo Roberto Maciel

Há 2 horas

Imagem da notícia CE terá calor acima da média e perda de água nas lavouras até setembro; veja análise
Ceará

CE terá calor acima da média e perda de água nas lavouras até setembro; veja análise

Com influência do El Niño, temperaturas podem aumentar até 2ºC entre julho e setembro.

Clarice Nascimento

Há 2 horas

Imagem da notícia Halleluya 2026 terá bolsão de estacionamento no Castelão e transfer até o festival
Ceará

Halleluya 2026 terá bolsão de estacionamento no Castelão e transfer até o festival

A estrutura do evento também terá uma expansão, com novos espaços e novas entradas para o público.

Ana Alice Freire* e Luana Barros

Imagem da notícia Após uma semana sem água, moradores do José Walter organizam protesto e cobram respostas da Cagece
Ceará

Após uma semana sem água, moradores do José Walter organizam protesto e cobram respostas da Cagece

Abastecimento na região foi interrompido na última terça-feira (7) devido a reparos no sistema de fornecimento da Grande Fortaleza.

Paulo Roberto Maciel

Imagem da notícia Frei Gilson, Padre Marcelo Rossi e Padre Fábio de Melo: confira a programação do Halleluya 2026
Ceará

Frei Gilson, Padre Marcelo Rossi e Padre Fábio de Melo: confira a programação do Halleluya 2026

Evento ocorre entre os dias 22 e 26 de julho na Cidade da Paz, no Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU), em Fortaleza.

Redação

Imagem da notícia Beach Park retorna a Promoção Residentes do Ceará para as férias de julho
Ceará

Beach Park retorna a Promoção Residentes do Ceará para as férias de julho

Ingressos têm valores promocionais a partir de R$ 79 para quem mora no Estado.

Agência de Conteúdo DN

Imagem da notícia Quais cidades do CE tiveram mais mortes no trânsito em 2025? Veja ranking
Ceará

Quais cidades do CE tiveram mais mortes no trânsito em 2025? Veja ranking

Quatro municípios registraram 14% de todos os óbitos ocorridos no Estado no período.

Carol Melo

Imagem da notícia Plano de saúde Best Senior oferece carência zero para novos beneficiários
Ceará

Plano de saúde Best Senior oferece carência zero para novos beneficiários

Benefício inclui acesso rápido a consultas e exames durante campanha promocional

Agência de Conteúdo DN

Imagem da notícia Em 6 meses, número de bebês acolhidos em Fortaleza aumenta 52%; entenda impacto
Ceará

Em 6 meses, número de bebês acolhidos em Fortaleza aumenta 52%; entenda impacto

41 bebês com menos de um ano de idade estão nessa situação na Capital.

Diego Barbosa