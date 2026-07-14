Princípio de incêndio no Hospital Universitário do Ceará é controlado e não deixa feridos

Um princípio de incêndio foi registrado no Hospital Universitário do Ceará, no bairro Itaperi, em Fortaleza, no início da noite desta terça-feira (14).
O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionado para atender a ocorrência, mas não houve feridos.
Contudo, os bombeiros constataram que a brigada de incêndio do hospital já havia controlado as chamas.
Em nota, o CBMCE detalhou que as chamas foram registradas em uma ala que não estava em funcionamento e não possuía pacientes internados.
"As equipes foram acionadas pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) após relatos de fumaça em uma ala do primeiro andar da unidade hospitalar e acionamento do sistema de alarme de incêndio".
A ocorrência contou com o apoio da Polícia Militar do Ceará, que realizou o policiamento na unidade de saúde.
Pacientes transferidos para outras alas
O Hospital Universitário do Ceará detalhou que os pacientes em atendimento no Centro de Infusão, localizado próximo ao local da ocorrência, foram transferidos para outras salas da unidade.
A medida foi tomada como prevenção em razão da fumaça.
"A situação foi totalmente controlada e a assistência aos pacientes foi mantida. Os atendimentos no Hospital Universitário do Ceará ocorrem normalmente", acrescentou.
Danos da ocorrência
As equipes dos bombeiros seguiram no local até a fumaça dissipar e, posteriormente, realizaram a inspeção da área atingida.
Foram registrados danos em:
- Dutos do sistema de ar-condicionado instalados no forro;
- Uma tubulação de água.
Os bombeiros ainda deram orientações ao diretor técnico da unidade sobre os procedimentos necessários para o reparo da área e o retorno seguro das atividades.