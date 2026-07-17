Pós-Unifor abre inscrições para mais de 40 cursos em áreas estratégicas

Para quem procura se especializar em áreas com forte demanda no mercado, a Universidade de Fortaleza (Unifor), instituição da Fundação Edson Queiroz, oferece mais de 40 opções entre especializações e MBAs nas áreas de Saúde, Comunicação e Gestão, Direito, Tecnologia e Engenharia.

A grade de cursos contempla diferentes perfis profissionais e tendências atuais, como inteligência artificial, transformação digital, saúde mental, estética, gestão e sustentabilidade.

Os cursos lato sensu da Unifor têm duração de um a dois anos e carga horária mínima de 360 horas-aula, abrangendo programas de aperfeiçoamento, especializações e MBAs, estes últimos voltados ao desenvolvimento de competências práticas para líderes e gestores. As inscrições podem ser feitas no site da instituição.

Cursos na Saúde

Entre as opções oferecidas pela Pós-Unifor está a Especialização em Neuropsicologia, área que acompanha o crescimento das demandas na Psicologia, na Educação e na Saúde. Esse avanço é impulsionado, principalmente, pelo aumento dos diagnósticos de transtornos do neurodesenvolvimento e pelo crescimento da população idosa.

Outra especialização alinhada às necessidades atuais é a Terapia Cognitivo-Comportamental Aplicada a Diferentes Contextos e Tendências, que aborda uma das abordagens terapêuticas mais utilizadas e respaldadas por evidências científicas.

A Unifor oferece ainda especializações em Arteterapia e Arte-Educação; Saúde Mental, Psicopatologias e Políticas Públicas; Saúde Coletiva; Enfermagem em Terapia Intensiva; Procedimentos Estéticos Avançados com Injetáveis; e Central de Material e Esterilização e Cuidados Cirúrgicos.

Odontologia

Para quem busca se especializar na área da saúde, que estuda e trata o sistema estomatognático, uma das opções é a especialização em Implantodontia, que prepara o profissional para atuar em casos de reabilitação oral com implantes dentários.

A Unifor também oferece especialização em Harmonização Orofacial (HOF), voltada à realização de procedimentos que promovem o equilíbrio estético e funcional da face.

A área de Odontologia também contempla especializações em Endodontia, Dentística Restauradora e Prótese Dentária.

Comunicação e Gestão

Na área de Comunicação e Gestão, a Pós-Unifor reúne cursos voltados às principais demandas do mercado corporativo. O MBA em Gestão Empresarial prepara profissionais para atuar na liderança de organizações e na tomada de decisões estratégicas, enquanto o MBA em Gestão de Pessoas desenvolve competências relacionadas à liderança, à gestão de talentos e ao desenvolvimento de equipes, habilidades cada vez mais valorizadas por empresas de diferentes segmentos.

Para quem deseja atuar no fortalecimento de marcas e na comunicação estratégica, o MBA em Gestão de Marketing e Branding aborda temas como posicionamento, comportamento do consumidor, branding e inovação.

Já o MBA em Marketing Digital e Gestão de Mídias Sociais acompanha a crescente demanda por profissionais capazes de planejar estratégias para ambientes digitais, ampliar o relacionamento com o público e gerar resultados por meio das plataformas on-line.

Na área, a Universidade também oferece MBAs em Gestão Imobiliária; Controladoria e Finanças; Mercado Financeiro de Capitais; Finanças e Investimentos Corporativos; Gestão Contábil e Tributária; Inteligência de Mercado; e Gestão Comercial.

Tecnologia e Engenharia

Na área de Tecnologia e Engenharia, a Pós-Unifor reúne cursos voltados às principais tendências do mercado, como inteligência artificial, análise de dados e transformação digital.

Entre os destaques estão o MBA em Ciência de Dados, a Especialização em Engenharia de Software com DevOps, a Especialização em Segurança Cibernética com foco em DevOps e a Especialização em Automação Robótica e Agentes Inteligentes, que preparam profissionais para atuar em áreas estratégicas e de alta demanda no mercado de tecnologia.

Além dos cursos em destaque, a Escola de Tecnologia da Unifor oferece especializações em Engenharia de Dados; Gerenciamento de Obras Aplicado a Novas Tecnologias; Modelagem de Informação na Construção (BIM); Engenharia Clínica; Gestão de Energias Renováveis; Arquitetura e Projeto Sustentável; Paisagismo; e Patrimônio e Restauro. Também integram a oferta os MBAs em Gestão Analítica com BI e Big Data, Gerenciamento de Projetos e Gestão Estratégica de Processos de Negócios (BPM).

Direito

Na área de Direito, a Pós-Unifor oferece cursos voltados à especialização em diferentes ramos da advocacia e das carreiras jurídicas. Entre os destaques estão as especializações em Direito Societário e Negócios Empresariais, voltada à atuação no ambiente corporativo, e em Direito, Processo e Planejamento Tributário, que prepara profissionais para lidar com um dos campos mais estratégicos e complexos do Direito. Também ganha relevância a especialização em Direito e Processo de Família e Sucessões, área de atuação tradicional e com demanda constante.

Além desses cursos, a Universidade oferece especializações em Direito Processual Civil; Direito e Processo Penal; Direito e Processo Eleitoral; Direito Ambiental e Sustentabilidade Corporativa; Direito e Processo Previdenciário; Direito e Processo do Trabalho; e Direito e Gestão de Negócios Imobiliários.