Arena da Diversão leva brincadeiras nostálgicas ao North Shopping Jóquei

Espaço gratuito pensado para entreter as crianças nas férias reúne atividades interativas

Escrito por Agência de Conteúdo DN
17 de Julho de 2026 - 07:00
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Legenda: Programação acontece entre os dias 15 e 19 de julho, na Praça de Alimentação do shopping.
Foto: divulgação

O período de férias escolares costuma transformar a rotina das famílias e ampliar as opções de lazer para as crianças. De olho nesse movimento, o North Shopping Jóquei realiza, entre os dias 15 e 19 de julho, a Arena da Diversão. A programação acontece sempre das 15h às 21h, na Praça de Alimentação do shopping, que será adaptada para receber atividades voltadas ao entretenimento e à convivência entre diferentes gerações.

Segundo Carlos Dantas, gerente de marketing do North Shopping Jóquei, a proposta aposta em “reviver momentos em família com o resgate de brincadeiras que os pais amavam na infância e reduzir o uso de telas que estimulem a convivência com outras crianças”, afirma.

O que o público poderá aproveitar?

A Arena da Diversão reúne uma variedade de atividades que combinam nostalgia e interação. O público poderá se divertir com consoles de videogame antigos, jogos clássicos e de cartas, além de board games modernos. Estarão disponíveis brincadeiras tradicionais como Ludo, Stop, Pega Vareta, Vai e Vem, Pula Corda e Corrida de Saco, entre outras opções pensadas para diferentes idades.

Como participar?

A participação é gratuita. Para acessar o espaço, é necessário que o responsável baixe o aplicativo do North Shopping Jóquei, acesse o programa de benefícios aMais e conclua o desafio disponível na plataforma. Após essa etapa, basta se dirigir ao local do evento e aproveitar a programação.

Serviço

Arena da Diversão no North Shopping Jóquei
Período: 15 a 19 de julho
Horário: das 15h às 21h
Local: Praça da Alimentação do North Shopping Jóquei (Av. Lineu Machado, 419 – Jóquei Clube)
Entrada gratuita (via desafio no aMais)
Atividade sujeita à lotação do espaço
Instagram: @northshoppingjoquei

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