Arena da Diversão leva brincadeiras nostálgicas ao North Shopping Jóquei

O período de férias escolares costuma transformar a rotina das famílias e ampliar as opções de lazer para as crianças. De olho nesse movimento, o North Shopping Jóquei realiza, entre os dias 15 e 19 de julho, a Arena da Diversão. A programação acontece sempre das 15h às 21h, na Praça de Alimentação do shopping, que será adaptada para receber atividades voltadas ao entretenimento e à convivência entre diferentes gerações.

Segundo Carlos Dantas, gerente de marketing do North Shopping Jóquei, a proposta aposta em “reviver momentos em família com o resgate de brincadeiras que os pais amavam na infância e reduzir o uso de telas que estimulem a convivência com outras crianças”, afirma.

O que o público poderá aproveitar?

A Arena da Diversão reúne uma variedade de atividades que combinam nostalgia e interação. O público poderá se divertir com consoles de videogame antigos, jogos clássicos e de cartas, além de board games modernos. Estarão disponíveis brincadeiras tradicionais como Ludo, Stop, Pega Vareta, Vai e Vem, Pula Corda e Corrida de Saco, entre outras opções pensadas para diferentes idades.

Como participar?

A participação é gratuita. Para acessar o espaço, é necessário que o responsável baixe o aplicativo do North Shopping Jóquei, acesse o programa de benefícios aMais e conclua o desafio disponível na plataforma. Após essa etapa, basta se dirigir ao local do evento e aproveitar a programação.

Serviço

Arena da Diversão no North Shopping Jóquei

Período: 15 a 19 de julho

Horário: das 15h às 21h

Local: Praça da Alimentação do North Shopping Jóquei (Av. Lineu Machado, 419 – Jóquei Clube)

Entrada gratuita (via desafio no aMais)

Atividade sujeita à lotação do espaço

Instagram: @northshoppingjoquei