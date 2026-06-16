Bombeiros resgatam duas pessoas de afogamento com helicóptero na Barra do Ceará

Duas pessoas foram resgatadas após se afogarem na praia da Barra do Ceará, em Fortaleza, na manhã desta segunda-feira (15). As vítimas, homens de 21 e 31 anos, foram socorridas e encaminhadas para uma unidade de saúde.

A ação contou com a atuação integrada do Corpo de Bombeiros, da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar.

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O helicóptero Fênix 09, da Ciopaer, foi acionado para prestar apoio à ocorrência. Ao chegar ao local, a equipe aérea constatou que uma das vítimas, um homem de 21 anos, já estava sendo retirada do mar por populares.

A segunda vítima, um homem de 31 anos, encontrava-se em uma área mais distante da costa e apresentava quadro mais grave, com sinais vitais comprometidos. Diante da situação, os guarda-vidas do Corpo de Bombeiros realizaram uma rápida intervenção, conseguindo alcançar a vítima e estabilizá-la em um flutuador de resgate.

Enquanto os bombeiros garantiam a segurança da vítima na água, a aeronave realizou a aproximação necessária para a operação. Em seguida, o homem foi retirado do mar por meio do guincho elétrico do helicóptero e transportado com segurança até a faixa de areia.

Primeiros socorros

No local, uma equipe do SAMU já aguardava para prestar atendimento pré-hospitalar. Após receberem os primeiros socorros, os dois homens foram encaminhados para uma unidade de saúde da Capital.

A ação reforça a importância da integração entre os órgãos de segurança e emergência, permitindo uma resposta rápida e eficaz em ocorrências de alto risco, contribuindo para a preservação de vidas.