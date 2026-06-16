Bombeiros resgatam duas pessoas de afogamento com helicóptero na Barra do Ceará
Vítimas eram homens de 21 e 31 anos.
Duas pessoas foram resgatadas após se afogarem na praia da Barra do Ceará, em Fortaleza, na manhã desta segunda-feira (15). As vítimas, homens de 21 e 31 anos, foram socorridas e encaminhadas para uma unidade de saúde.
A ação contou com a atuação integrada do Corpo de Bombeiros, da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar.
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O helicóptero Fênix 09, da Ciopaer, foi acionado para prestar apoio à ocorrência. Ao chegar ao local, a equipe aérea constatou que uma das vítimas, um homem de 21 anos, já estava sendo retirada do mar por populares.
A segunda vítima, um homem de 31 anos, encontrava-se em uma área mais distante da costa e apresentava quadro mais grave, com sinais vitais comprometidos. Diante da situação, os guarda-vidas do Corpo de Bombeiros realizaram uma rápida intervenção, conseguindo alcançar a vítima e estabilizá-la em um flutuador de resgate.
Enquanto os bombeiros garantiam a segurança da vítima na água, a aeronave realizou a aproximação necessária para a operação. Em seguida, o homem foi retirado do mar por meio do guincho elétrico do helicóptero e transportado com segurança até a faixa de areia.
Primeiros socorros
No local, uma equipe do SAMU já aguardava para prestar atendimento pré-hospitalar. Após receberem os primeiros socorros, os dois homens foram encaminhados para uma unidade de saúde da Capital.
A ação reforça a importância da integração entre os órgãos de segurança e emergência, permitindo uma resposta rápida e eficaz em ocorrências de alto risco, contribuindo para a preservação de vidas.