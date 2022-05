Associação Acalanto ressalta a importância da adoção durante Feira Auê em Fortaleza

Neste fim de semana, a Associação Acalanto Fortaleza retoma as ações presenciais com a participação na Feira Auê, que ocorrerá na Praça Luiza Távora, na Capital. Durante o evento, serão realizadas diversas ações gratuitas voltadas ao público com a participação de voluntários, como o estande tira-dúvidas sobre informações jurídicas e psicológicas e troca de livros e brinquedos.

Além disso, serão comercializados produtos da Acalanto, que tem toda a renda revertida para causa da adoção de crianças e adolescentes. Já no espaço kids da feira, a Acalanto Fortaleza promoverá a peça teatral “Encontraram o Amor!”, que conta a história de dois palhaços que se encontram pelos caminhos da vida e se unem para formar um só coração.

A vice-presidente da Acalanto, Danielle Gondim, reforça a importância destas ações para associação e também para a sociedade. “No mês de maio chamamos atenção de toda a sociedade para o tema da adoção de crianças e adolescentes. A adoção é uma causa urgente que nos toca profundamente. Sabemos que a infância não espera, que o amor não tarda e cada dia sem ele faz falta no desenvolvimento de um ser em crescimento”, destaca.

Para Danielle, é com muita gratidão que a Acalanto Fortaleza participa da Feira Auê. “Ela nos abre as portas gentilmente, pois contamos com uma administração e um público sensível às causas sociais. Esperamos toda a sociedade para formarmos um lindo coro em prol daqueles que ainda não estão acolhidos em suas famílias. Para que sejam vistos e tenham sua vida tomada como prioridade”, enfatiza a vice-presidente.

A Acalanto Fortaleza nasceu em 2013 para contribuir na construção de uma nova cultura da adoção de crianças e jovens, promovendo o conhecimento dos direitos de acolhidos e pretendentes à adoção. A entidade realiza atendimentos gratuitos de ordem jurídica e trabalhos ligados aos aspectos psicológicos e sociais, por meio de palestras públicas, cursos de capacitação, eventos informativos, repasse de doações às Instituições de Acolhimento, entre outras ações.

A Feira Auê ocorre periodicamente em Fortaleza e já conta com mais de 20 edições. Tradicionalmente na Praça das Flores, a feira também já ocorreu em outros espaços da cidade, como a Praça Luiza Távora, que será o destino deste fim de semana. A feira tem como objetivo potencializar o comércio local, principalmente voltado para economia criativa e negócios colaborativos. E

Serviço

Feat Acalanto Fortaleza e Feira Auê

Dias: 14 e 15 de maio de 2022, das 16h às 22h.

Local: Praça Luiza Távora

Ações: estande tira-dúvidas; troca-troca de brinquedos e livros usados; lojinha; e apresentação da peça teatral.