Dercy Gonçalves para rir e recordar: mostra no streaming celebra legado da atriz em seis filmes

Dercy Gonçalves não morreu. A herança cultural da atriz e comediante se estende até hoje, num misto de boas risadas e pioneirismo. Esses, pelo menos, são ingredientes da mostra disponível no streaming a partir desta sexta-feira (12) em homenagem à diva.

"Dercy Gonçalves – vedete transviada" ocupa o catálogo do Itaú Cultural Play, disponibilizando, de forma gratuita, seis longas-metragens protagonizados por Dercy no ano em que se completam 15 anos da partida da artista. Encarnando diferentes personagens pensados exclusivamente para um talento sarcástico e original, os filmes vão de 1957 a 1960.

São as comédias "A Baronesa Transviada" (1957) e "A Grande Vedete" (1958), dirigidas por Watson Macedo; "Cala a Boca, Etelvina" (1958) e "Minervina vem aí" (1959), do diretor Eurides Ramos, e "Uma Certa Lucrécia" (1957) e "Dona Violante Miranda" (1960), de Fernando de Barros.

Legenda: Cena de "Dona Violante Miranda" (1960), de Fernando de Barros Foto: Itaú Cultural Play

Por mérito da atriz, as produções abriram caminho para o protagonismo feminino em um tempo no qual os homens predominavam o ambiente das comédias carnavalescas. Além disso, reúnem outras personalidades da dramaturgia nacional, a exemplo das atrizes Odete Lara, Célia Coutinho e Zezé Macedo com Grande Otelo, Paulo Goulart e Mauro Mendonça.

Legado permanente

Com mais de 80 anos de carreira dedicados ao cinema, teatro, música e televisão, Dercy Gonçalves ficou conhecida pelo humor de improviso nas atuações, tendo o deboche e os palavrões como principais características do repertório artístico.

Um legado sempre lembrado por artistas de outras gerações, da atriz Regina Casé a Paulo Gustavo. Essa habilidade como atriz conquistou a admiração dos cineastas que arrebataram o público brasileiro nos anos 1940 e 1950.

Legenda: Dercy invadiu um terreno masculino até então dominado por Grande Otelo, Oscarito e Mesquitinha Foto: Divulgação

Dercy – cuja primeira aparição no cinema foi uma ponta no papel de empregada doméstica em "Samba em Berlim", comédia musical dirigida por Luiz de Barros em 1943 – invadiu um terreno masculino até então dominado por Grande Otelo, Oscarito, Mesquitinha, Zé Trindade e Ankito. Feito notável para uma artista egressa do teatro de revista.

A comediante morreu aos 101 anos em 19 de julho de 2008, em decorrência de uma pneumonia.

Serviço

Mostra Dercy Gonçalves – vedete transviada

A partir desta sexta-feira (12), no Itaú Cultural Play, site e App Itaú Cultural Play

