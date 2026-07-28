WhatsApp Web anuncia chamadas de vídeo, áudio e supressão de ruído

A plataforma WhatsApp anunciou nesta terça-feira (28) uma série de novidades para sua versão Web. Agora, é possível realizar chamadas de vídeo e áudio por meio do site da rede.

É possível fazer e receber ligações de áudio e de vídeo, tanto individuais quanto em grupo, diretamente no WhatsApp Web sem a necessidade de baixar apps.

“Você terá acesso a recursos disponíveis em outros dispositivos, incluindo compartilhamento de tela, reações e uma aba dedicada para ligações com seu histórico completo e favoritos, tudo no seu navegador”, anunciou a ferramenta da Meta.

As ligações na web são protegidas com a criptografia de ponta a ponta, sem limite de tempo e sem nenhum custo.

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OUTRAS NOVIDADES

Transferência de ligação

Uma ligação em grupo ativa de um dispositivo para outro sem precisar desligar. Caso esteja em movimento, é possível iniciar uma ligação no dispositivo móvel ou tablet, e transferi-la facilmente para o WhatsApp Web ou o WhatsApp para computador ao chegar em casa para colaborar em uma tela maior, e vice-versa.

Sala de espera

Oferece mais controle de quem entra nas ligações em grupo. Quando cria-se um link de ligação do WhatsApp com a opção "Exigir aprovação para participar" ativada, as pessoas que usarem o link entrarão em uma sala de espera até que seja permitido o acesso à ligação.

QuickHD

Melhoria da experiência de vídeo no início das ligações. Com o QuickHD, é possível aproveitar vídeos em alta definição imediatamente nos primeiros segundos da ligação.

Supressão de ruído

A supressão de ruído promove o ruído de fundo ao redor e faz com que a voz chegue claramente à pessoa com quem se está falando, mesmo em ambientes barulhentos ou cheios de pessoas. É possível gerenciá-lo a qualquer momento nas configurações da ligação.

“Esses recursos estão sendo lançados aos poucos e estarão disponíveis para todos em breve. Esperamos que eles ajudem a deixar as ligações no WhatsApp ainda mais fáceis de usar”, salientou a rede.