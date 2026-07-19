Instagram e Facebook apresentam instabilidade global neste domingo (19)

Dificuldade para acessar Instagram e Facebook neste domingo (19)? O problema é global. Do Brasil à Grécia, usuários de diferentes países relataram problemas tanto nos aplicativos quanto nas versões web das plataformas.

Conforme o g1, mais de 4 mil reclamações haviam sido registradas apenas nos Estados Unidos relacionadas ao Facebook até às 4h46 (horário de Brasília). Desse total, 63% dos usuários relatavam dificuldades de acesso.

Os dados são do DownDetector, site que monitora interrupções em serviços on-line. No Brasil, segundo a plataforma, o Instagram registrava mais de 500 reclamações por volta das 6h; o Facebook, por sua vez, reunia mais de 100 relatos de problemas.

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Também de acordo com o site, a instabilidade atingiu vários países.

Repercussão internacional

A Meta ainda não se pronunciou sobre o cenário.

Até lá, a falha ganhou repercussão na imprensa internacional. Jornais de Reino Unido, Catar, Grécia, Índia e Israel, por exemplo, noticiaram os casos de instabilidade.

No X, antigo Twitter, inúmeros usuários também relataram os episódios.