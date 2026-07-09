Nova IA da Meta pode criar deepfakes com fotos do Instagram; veja como proibir acesso

O primeiro gerador de imagens por IA desenvolvido pela equipe de superinteligência artificial da Meta foi lançado nesta semana e deve permitir o acesso a fotos públicas no Instagram sem permissão expressa dos usuários. A funcionalidade está sob a suspeita de facilitar a criação de deepfakes com fotos dos usuários.
Chamado de Muse Image, o gerador de imagens já chega ativado por padrão e pode ser usado no Instagram, no WhatsApp e no site da Meta AI. A novidade só deve chegar ao Facebook e ao Messenger em breve.
Para criar imagens com ele é simples: basta mencionar um perfil aberto na rede social utilizando o comando "@". O serviço, inclusive, já está ativo no Brasil.
Preocupações com as imagens públicas
As deepfakes, conhecidas como imagens falsas capazes de simular a aparência de terceiros de forma ultrarrealista, podem acabar sendo beneficiadas com o novo gerador.
Entretanto, de acordo com a Meta, o Muse Image possui controles rigorosos para evitar a prática.
"Contas privadas e aquelas pertencentes a usuários menores de 18 anos são automaticamente excluídas, e usuários adultos com contas públicas podem optar por não participar com apenas alguns cliques", apontou a Meta em comunicado à imprensa.
Além disso, ainda afirmou que deve combater qualquer tipo de conteúdo que não esteja de acordo com os padrões da comunidade.
O lançamento da nova tecnologia deve ocorrer de forma gradual, sendo liberada aos poucos para cada usuário.
Caso deseje evitar que suas fotos fiquem disponíveis, siga os passos abaixo:
- Abra seu perfil no Instagram;
- Toque no menu do canto superior direito;
- Selecione "Configurações e atividade";
- Na seção "Como outras pessoas podem interagir com você", acesse "Compartilhamento e reutilização";
- Localize a seguinte função: "Permitir que as pessoas reutilizem seu conteúdo no Instagram e com recursos de IA da Meta";
- Desative as opções "Publicações" e "Reels".