Nova IA da Meta pode criar deepfakes com fotos do Instagram; veja como proibir acesso

O primeiro gerador de imagens por IA desenvolvido pela equipe de superinteligência artificial da Meta foi lançado nesta semana e deve permitir o acesso a fotos públicas no Instagram sem permissão expressa dos usuários. A funcionalidade está sob a suspeita de facilitar a criação de deepfakes com fotos dos usuários.

Chamado de Muse Image, o gerador de imagens já chega ativado por padrão e pode ser usado no Instagram, no WhatsApp e no site da Meta AI. A novidade só deve chegar ao Facebook e ao Messenger em breve.

Para criar imagens com ele é simples: basta mencionar um perfil aberto na rede social utilizando o comando "@". O serviço, inclusive, já está ativo no Brasil.

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Preocupações com as imagens públicas

As deepfakes, conhecidas como imagens falsas capazes de simular a aparência de terceiros de forma ultrarrealista, podem acabar sendo beneficiadas com o novo gerador.

Entretanto, de acordo com a Meta, o Muse Image possui controles rigorosos para evitar a prática.

"Contas privadas e aquelas pertencentes a usuários menores de 18 anos são automaticamente excluídas, e usuários adultos com contas públicas podem optar por não participar com apenas alguns cliques", apontou a Meta em comunicado à imprensa.

Além disso, ainda afirmou que deve combater qualquer tipo de conteúdo que não esteja de acordo com os padrões da comunidade.

O lançamento da nova tecnologia deve ocorrer de forma gradual, sendo liberada aos poucos para cada usuário.

Caso deseje evitar que suas fotos fiquem disponíveis, siga os passos abaixo: