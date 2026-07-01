Quem segue quem? Veja como os jogadores da Seleção se comportam nas redes sociais

As redes sociais também revelam detalhes da relação entre os jogadores da Seleção Brasileira. Um levantamento feito pelo Jogada analisou como os convocados para a Copa do Mundo se seguem no Instagram e identificou quem acompanha todos os companheiros e quem mantém algumas exceções.
Entre os que seguem e são seguidos por todo o elenco estão Ederson, Danilo, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha e Vini Jr. Já nomes como Alisson, Weverton, Neymar, Bremer, Marquinhos, Igor Thiago e Rayan aparecem entre os jogadores com mais exceções na lista de seguidores e seguidos.
Confira abaixo como cada jogador da Seleção Brasileira se comporta nas redes sociais em relação aos companheiros convocados para a Copa do Mundo.
Alisson
- Não segue: Alex Sandro, Léo Pereira, Danilo Santos, Igor Thiago e Rayan.
- Não é seguido por: Igor Thiago e Rayan.
Ederson
- Segue todos os jogadores.
- É seguido por todos.
Weverton
- Não segue: Douglas Santos, Luiz Henrique, Rayan e Ederson Santos.
- Não é seguido por: Luiz Henrique, Rayan e Ederson Santos.
Alex Sandro
- Segue todos os jogadores.
- Não é seguido por: Alisson e Ibañez.
Bremer
- Não segue: Marquinhos, Luiz Henrique e Rayan.
- Não é seguido por: Marquinhos, Luiz Henrique, Neymar e Rayan.
Danilo
- Segue todos os jogadores.
- É seguido por todos.
Douglas Santos
- Não segue: Ibañez, Igor Thiago e Rayan.
- Não é seguido por: Weverton, Igor Thiago, Neymar e Rayan.
Gabriel Magalhães
- Não segue: Casemiro e Rayan.
- Não é seguido por: Casemiro e Rayan.
Ibañez
- Não segue: Alex Sandro e Endrick.
- Não é seguido por: Douglas Santos, Endrick e Rayan.
Marquinhos
- Não segue: Bremer, Danilo Santos e Ederson Santos.
- Não é seguido por: Bremer, Igor Thiago e Ederson Santos.
Léo Pereira
- Não segue: Ederson Santos.
- Não é seguido por: Alisson e Ederson Santos.
Bruno Guimarães
- Segue todos os jogadores.
- É seguido por todos.
Casemiro
- Não segue: Gabriel Magalhães e Igor Thiago.
- Não é seguido por: Gabriel Magalhães e Igor Thiago.
Danilo Santos
- Segue todos os jogadores.
- Não é seguido por: Alisson, Marquinhos e Neymar.
Ederson Santos
- Não segue: Weverton, Léo Pereira, Marquinhos, Endrick, Luiz Henrique e Rayan.
- Não é seguido por: Weverton, Léo Pereira, Marquinhos, Fabinho, Endrick, Luiz Henrique, Neymar e Rayan.
Fabinho
- Não segue: Endrick, Igor Thiago, Luiz Henrique, Rayan e Ederson Santos.
- Não é seguido por: Endrick, Igor Thiago, Luiz Henrique e Rayan.
Lucas Paquetá
- Segue todos os jogadores.
- É seguido por todos.
Gabriel Martinelli
- Segue todos os jogadores.
- É seguido por todos.
Igor Thiago
- Não segue: Alisson, Douglas Santos, Marquinhos, Casemiro, Fabinho e Raphinha.
- Não é seguido por: Alisson, Douglas Santos, Fabinho e Raphinha.
Luiz Henrique
- Não segue: Weverton, Bremer, Fabinho e Ederson Santos.
- Não é seguido por: Weverton, Bremer, Fabinho, Neymar e Ederson Santos.
Matheus Cunha
- Segue todos os jogadores.
- É seguido por todos.
Rayan
- Não segue: Alisson, Weverton, Bremer, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Ibañez, Fabinho e Ederson Santos.
- Não é seguido por: Alisson, Weverton, Bremer, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Fabinho e Ederson Santos.
Raphinha
- Não segue: Igor Thiago.
- Não é seguido por: Igor Thiago.
Neymar
- Não segue: Alex Sandro, Léo Pereira, Danilo Santos, Igor Thiago e Rayan.
- Não é seguido por: Igor Thiago e Rayan.
Vini Jr.
- Segue todos os jogadores.
- É seguido por todos.
Endrick
- Não segue: Ibañez, Fabinho e Ederson Santos.
- Não é seguido por: Ibañez, Fabinho e Ederson Santos.