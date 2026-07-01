Quem segue quem? Veja como os jogadores da Seleção se comportam nas redes sociais

Levantamento do Jogada mostra quem acompanha todos os companheiros no Instagram e quais atletas não seguem parte do elenco da Copa

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
01 de Julho de 2026 - 13:00 (Atualizado às 13:12)
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Legenda: O atacante Neymar está no grupo do Brasil para a Copa do Mundo
Foto: Chandan Khanna / AFP
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As redes sociais também revelam detalhes da relação entre os jogadores da Seleção Brasileira. Um levantamento feito pelo Jogada analisou como os convocados para a Copa do Mundo se seguem no Instagram e identificou quem acompanha todos os companheiros e quem mantém algumas exceções.

Entre os que seguem e são seguidos por todo o elenco estão Ederson, Danilo, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha e Vini Jr. Já nomes como Alisson, Weverton, Neymar, Bremer, Marquinhos, Igor Thiago e Rayan aparecem entre os jogadores com mais exceções na lista de seguidores e seguidos.

Confira abaixo como cada jogador da Seleção Brasileira se comporta nas redes sociais em relação aos companheiros convocados para a Copa do Mundo.

Alisson

  • Não segue: Alex Sandro, Léo Pereira, Danilo Santos, Igor Thiago e Rayan.
  • Não é seguido por: Igor Thiago e Rayan.

Ederson

  • Segue todos os jogadores.
  • É seguido por todos.

Weverton

  • Não segue: Douglas Santos, Luiz Henrique, Rayan e Ederson Santos.
  • Não é seguido por: Luiz Henrique, Rayan e Ederson Santos.

Alex Sandro

  • Segue todos os jogadores.
  • Não é seguido por: Alisson e Ibañez.

Bremer

  • Não segue: Marquinhos, Luiz Henrique e Rayan.
  • Não é seguido por: Marquinhos, Luiz Henrique, Neymar e Rayan.

Danilo

  • Segue todos os jogadores.
  • É seguido por todos.

Douglas Santos

  • Não segue: Ibañez, Igor Thiago e Rayan.
  • Não é seguido por: Weverton, Igor Thiago, Neymar e Rayan.

Gabriel Magalhães

  • Não segue: Casemiro e Rayan.
  • Não é seguido por: Casemiro e Rayan.

Ibañez

  • Não segue: Alex Sandro e Endrick.
  • Não é seguido por: Douglas Santos, Endrick e Rayan.

Marquinhos

  • Não segue: Bremer, Danilo Santos e Ederson Santos.
  • Não é seguido por: Bremer, Igor Thiago e Ederson Santos.

Léo Pereira

  • Não segue: Ederson Santos.
  • Não é seguido por: Alisson e Ederson Santos.

Bruno Guimarães

  • Segue todos os jogadores.
  • É seguido por todos.

Casemiro

  • Não segue: Gabriel Magalhães e Igor Thiago.
  • Não é seguido por: Gabriel Magalhães e Igor Thiago.

Danilo Santos

  • Segue todos os jogadores.
  • Não é seguido por: Alisson, Marquinhos e Neymar.

Ederson Santos

  • Não segue: Weverton, Léo Pereira, Marquinhos, Endrick, Luiz Henrique e Rayan.
  • Não é seguido por: Weverton, Léo Pereira, Marquinhos, Fabinho, Endrick, Luiz Henrique, Neymar e Rayan.

Fabinho

  • Não segue: Endrick, Igor Thiago, Luiz Henrique, Rayan e Ederson Santos.
  • Não é seguido por: Endrick, Igor Thiago, Luiz Henrique e Rayan.

Lucas Paquetá

  • Segue todos os jogadores.
  • É seguido por todos.

Gabriel Martinelli

  • Segue todos os jogadores.
  • É seguido por todos.

Igor Thiago

  • Não segue: Alisson, Douglas Santos, Marquinhos, Casemiro, Fabinho e Raphinha.
  • Não é seguido por: Alisson, Douglas Santos, Fabinho e Raphinha.

Luiz Henrique

  • Não segue: Weverton, Bremer, Fabinho e Ederson Santos.
  • Não é seguido por: Weverton, Bremer, Fabinho, Neymar e Ederson Santos.

Matheus Cunha

  • Segue todos os jogadores.
  • É seguido por todos.

Rayan

  • Não segue: Alisson, Weverton, Bremer, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Ibañez, Fabinho e Ederson Santos.
  • Não é seguido por: Alisson, Weverton, Bremer, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Fabinho e Ederson Santos.

Raphinha

  • Não segue: Igor Thiago.
  • Não é seguido por: Igor Thiago.

Neymar

  • Não segue: Alex Sandro, Léo Pereira, Danilo Santos, Igor Thiago e Rayan.
  • Não é seguido por: Igor Thiago e Rayan.

Vini Jr.

  • Segue todos os jogadores.
  • É seguido por todos.

Endrick

  • Não segue: Ibañez, Fabinho e Ederson Santos.
  • Não é seguido por: Ibañez, Fabinho e Ederson Santos. 
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