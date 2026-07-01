Quem segue quem? Veja como os jogadores da Seleção se comportam nas redes sociais

As redes sociais também revelam detalhes da relação entre os jogadores da Seleção Brasileira. Um levantamento feito pelo Jogada analisou como os convocados para a Copa do Mundo se seguem no Instagram e identificou quem acompanha todos os companheiros e quem mantém algumas exceções.

Entre os que seguem e são seguidos por todo o elenco estão Ederson, Danilo, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha e Vini Jr. Já nomes como Alisson, Weverton, Neymar, Bremer, Marquinhos, Igor Thiago e Rayan aparecem entre os jogadores com mais exceções na lista de seguidores e seguidos.

Confira abaixo como cada jogador da Seleção Brasileira se comporta nas redes sociais em relação aos companheiros convocados para a Copa do Mundo.

Alisson

Não segue: Alex Sandro, Léo Pereira, Danilo Santos, Igor Thiago e Rayan.

Não é seguido por: Igor Thiago e Rayan.

Ederson

Segue todos os jogadores.

É seguido por todos.

Weverton

Não segue: Douglas Santos, Luiz Henrique, Rayan e Ederson Santos.

Não é seguido por: Luiz Henrique, Rayan e Ederson Santos.

Alex Sandro

Segue todos os jogadores.

Não é seguido por: Alisson e Ibañez.

Bremer

Não segue: Marquinhos, Luiz Henrique e Rayan.

Não é seguido por: Marquinhos, Luiz Henrique, Neymar e Rayan.

Danilo

Segue todos os jogadores.

É seguido por todos.

Douglas Santos

Não segue: Ibañez, Igor Thiago e Rayan.

Não é seguido por: Weverton, Igor Thiago, Neymar e Rayan.

Gabriel Magalhães

Não segue: Casemiro e Rayan.

Não é seguido por: Casemiro e Rayan.

Ibañez

Não segue: Alex Sandro e Endrick.

Não é seguido por: Douglas Santos, Endrick e Rayan.

Marquinhos

Não segue: Bremer, Danilo Santos e Ederson Santos.

Não é seguido por: Bremer, Igor Thiago e Ederson Santos.

Léo Pereira

Não segue: Ederson Santos.

Não é seguido por: Alisson e Ederson Santos.

Bruno Guimarães

Segue todos os jogadores.

É seguido por todos.

Casemiro

Não segue: Gabriel Magalhães e Igor Thiago.

Não é seguido por: Gabriel Magalhães e Igor Thiago.

Danilo Santos

Segue todos os jogadores.

Não é seguido por: Alisson, Marquinhos e Neymar.

Ederson Santos

Não segue: Weverton, Léo Pereira, Marquinhos, Endrick, Luiz Henrique e Rayan.

Não é seguido por: Weverton, Léo Pereira, Marquinhos, Fabinho, Endrick, Luiz Henrique, Neymar e Rayan.

Fabinho

Não segue: Endrick, Igor Thiago, Luiz Henrique, Rayan e Ederson Santos.

Não é seguido por: Endrick, Igor Thiago, Luiz Henrique e Rayan.

Lucas Paquetá

Segue todos os jogadores.

É seguido por todos.

Gabriel Martinelli

Segue todos os jogadores.

É seguido por todos.

Igor Thiago

Não segue: Alisson, Douglas Santos, Marquinhos, Casemiro, Fabinho e Raphinha.

Não é seguido por: Alisson, Douglas Santos, Fabinho e Raphinha.

Luiz Henrique

Não segue: Weverton, Bremer, Fabinho e Ederson Santos.

Não é seguido por: Weverton, Bremer, Fabinho, Neymar e Ederson Santos.

Matheus Cunha

Segue todos os jogadores.

É seguido por todos.

Rayan

Não segue: Alisson, Weverton, Bremer, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Ibañez, Fabinho e Ederson Santos.

Não é seguido por: Alisson, Weverton, Bremer, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Fabinho e Ederson Santos.

Raphinha

Não segue: Igor Thiago.

Não é seguido por: Igor Thiago.

Neymar

Não segue: Alex Sandro, Léo Pereira, Danilo Santos, Igor Thiago e Rayan.

Não é seguido por: Igor Thiago e Rayan.

Vini Jr.

Segue todos os jogadores.

É seguido por todos.

Endrick