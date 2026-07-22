Instagram fora do ar? Usuários apontam instabilidade nesta quarta (22)

O Instagram apresentou instabilidade e ficou fora do ar no início da tarde desta quarta-feira (22). Os usuários citaram dificuldde de acessar o aplicativo móvel, assim como ter uma conexão com o servidor.
Além disso, comentaram sobre a lentidão de enviar mensagens no direct e publicar vídeos.
Segundo o site DownDetector, que monitora em tempo real falhas em serviços online, houve um pico de 863 reclamações às 11h25, que seguiu até as 13h25.
Das reclamações registradas na plataforma, 60% foram referentes ao aplicativo móvel, 28% para conexão com servidor e 7% acessar o website.
A rede ainda não se pronunciou sobre o que pode ter causado a instabilidade em suas plataformas oficiais.
Memes no Twitter
No X, antigo Twitter, usuários repercutiram a instabilidade da rede social e produziram até memes.