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Instagram fora do ar? Usuários apontam instabilidade nesta quarta (22)

Internautas relataram dificuldade para acessar a rede social pelo aplicativo do celular.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
22 de Julho de 2026 - 13:53
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Legenda: Usuários não conseguiram usar os recursos do aplicativo.
Foto: Shutterstock/Primakov.

O Instagram apresentou instabilidade e ficou fora do ar no início da tarde desta quarta-feira (22). Os usuários citaram dificuldde de acessar o aplicativo móvel, assim como ter uma conexão com o servidor. 

Além disso, comentaram sobre a lentidão de enviar mensagens no direct e publicar vídeos

Segundo o site DownDetector, que monitora em tempo real falhas em serviços online, houve um pico de 863 reclamações às 11h25, que seguiu até as 13h25. 

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Das reclamações registradas na plataforma, 60% foram referentes ao aplicativo móvel, 28% para conexão com servidor e 7% acessar o website. 

A rede ainda não se pronunciou sobre o que pode ter causado a instabilidade em suas plataformas oficiais.

Memes no Twitter

No X, antigo Twitter, usuários repercutiram a instabilidade da rede social e produziram até memes.

VC Repórter