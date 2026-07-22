Sistemas da OpenAI agem por conta própria e lançam ataque cibernético 'sem precedentes'

A OpenAI, empresa criadora do ChatGPT, informou um ataque cibernético realizado por alguns modelos de inteligência artificial mais avançados, que agiram por conta própria e invadiram uma startup.

O incidente ocorreu após a empresa perder o controle sobre essas IAs durante um teste de segurança. As informações são da BBC.

Segundo a OpenAI, os modelos responsáveis pelo ataque possuem um sistema de inteligência artificial capaz de operar sozinho, de forma automática, com instruções iniciais de humanos.

A empresa alegou que, apesar de o sistema estar sendo testado em um ambiente controlado no momento da invasão, ocorreram vulnerabilidades.

A plataforma Hugging Face, uma das maiores startups do mundo para compartilhamento de modelos de IA, foi o alvo do ataque em 16 de julho.

A OpenAI considera o incidente como "sem precedentes". Uma investigação sobre o caso foi aberta em conjunto com a Hugging Face.

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O que diz a Hugging Face

Por meio de uma publicação no X, Clement Delangue, CEO da Hugging Face, manifestou-se sobre o caso. Ele demonstrou espanto com a maneira automática com que se deu o ataque.

"Impressionante que tudo isso tenha acontecido de forma autônoma. A investigação está em andamento, e compartilharemos mais aprendizados sobre o que pode ser o primeiro incidente desse tipo", afirmou o CEO.

A Hugging Face informou ainda que estava apurando os possíveis danos a clientes ou parceiros, como vazamento de dados. A empresa se comprometeu a entrar em contato com as vítimas, caso necessário.

A startup disse ter corrigido as vulnerabilidades apontadas após o ataque, além de reconstruir os sistemas afetados.

"Ferramentas ofensivas autônomas impulsionadas por IA já não são algo teórico. Defender uma plataforma online agora significa tratar os dados e a superfície do modelo como uma superfície de ataque de primeira ordem, e utilizar IA na defesa para acompanhar o ritmo", declarou a empresa.