Policial mata esposa grávida, atira contra colegas e se mata em Pernambuco

Um policial militar matou a esposa grávida, atirou contra colegas e depois tirou a própria vida, nesta terça-feira (20), em Cabo de Santo Agostinho, no estado de Pernambuco. As informações são do portal g1.

O suspeito atirou sete vezes contra a esposa, que estava com três meses de gestação. Em seguida, ele seguiu de carro e invadiu o 19º Batalhão de Polícia Militar (BPM), onde trabalhava.

O agente, identificado como Guilherme, invadiu a sala de monitoramento e realizou diversos disparos contra colegas. Um policial morreu e outros três ficaram feridos.

O suspeito se matou após a sequência de crimes. Os policiais feridos foram socorridos e levados ao Hospital Português, que não repassou informações sobre o estado de saúde deles.

A esposa dele foi levada a uma unidade hospitalar por familiares, mas não resistiu aos ferimentos. O bebê também morreu.

Em nota enviada ao portal, a Secretaria de Defesa Social (SDS) afirmou que as forças de segurança atuam para investigar e coletar elementos para elucidar as circunstâncias dos crimes.

"Neste momento de dor e comoção, solicitamos compreensão e respeito às vítimas, familiares, colegas de profissão e demais envolvidos. Oportunamente, faremos novos esclarecimentos", diz a nota.