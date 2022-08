Sorvetes da Häagen-Dazs são recolhidos pela Anvisa após suspeita de substância tóxica

Os sorvetes e picolés da Häagen-Dazs, com validade entre 16/5/2023 e 29/6/2023 serão recolhidos por suspeita de substância potencialmente tóxica. O comunicado foi dado pela empresa General Mills Brasil Alimentos Ltda., responsável pela marca, para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). As informações são do g1.

O órgão divulgou nota detalhando que o motivo da decisão se deve à presença da substância 2-cloroetanol (2-CE) em ingrediente utilizado na fabricação do sorvete. O composto garante o sabor e aroma de baunilha.

No entanto, o 2-cloroetanol pode ser tóxico e, até mesmo, causar alterações no material genético, ainda que não existam evidências de que seja carcinogênico.

Dentre a lista de produtos a serem recolhidos, estão:

Pote de sorvete Häagen-Dazs Belgian Chocolate: Sorvete de chocolate com pedaços de chocolate, 473 mL;

Copinho de sorvete Häagen-Dazs Macadamia Nut Brittle: Sorvete sabor baunilha com macadâmia crocante, 100 mL;

Pote de sorvete Häagen-Dazs Macadamia Nut Brittle: Sorvete sabor baunilha com macadâmia crocante, 473 mL;

Picolé Häagen-Dazs Vanilla Caramel Almond: Sorvete sabor baunilha com calda de caramelo salgado e cobertura de chocolate ao leite com amêndoas 70 g, 80 mL;

Picolé Häagen-Dazs Cookies & Cream: Sorvete sabor baunilha com pedaços de biscoito 70 g, 80 mL.

Recolhimento voluntário

Caso tenha adquirido algum dos produtos acima, é recomendado não consumir. É possível pedir a troca ou o reembolso ao guardar a embalagem e entrar em contato com a empresa General Mills, por meio do telefone 0800-031-0707 ou do e-mail sac.haagendazs@genmills.com.