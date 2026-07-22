Bebê de 1 ano morre após prender cabeça em grade de creche em SP

Um bebê, de 1 ano e 4 meses, morreu após prender a cabeça em uma grade próxima a uma parede em uma creche no bairro do Brás, na região central de São Paulo.
O caso ocorreu na manhã desta quarta-feira (22), enquanto a criança estava em uma atividade recreativa no interior da instituição infantil.
A Polícia Civil informou que cinco funcionários da escola estão sendo investigados pela morte da criança, entre eles a diretora e a coordenadora.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), policiais militares foram abordados por funcionários da creche quando realizavam um patrulhamento na região. As informações são da CNN.
Bebê chegou a ser socorrido, mas não resistiu
De acordo com o boletim de ocorrência, o bebê participava de uma atividade recreativa, quando aproximou-se de uma grade junto à parede e colocou a cabeça no espaço entre ela e a alvenaria.
A criança ficou presa no local e precisou ser socorrida por profissionais da creche. Com o auxílio de policiais e dos funcionários da instituição, o bebê foi levado para a UPA Mooca, mas não resistiu e morreu na unidade de saúde.
A vítima passou por exames ao Instituto Médico Legal (IML) e ao Instituto de Criminalística (IC). O caso foi registrado como homicídio culposo no 8° DP (Brás).
A Secretaria Municipal de Educação (SME) se manifestou em nota lamentando o acidente e informou que as circunstâncias do caso estão sendo "rigorosamente apuradas pelos órgãos competentes".