Jovem erra quarto de hotel, dorme em cama de turista e ganha ajuda para conseguir emprego; entenda

A bebida pode trazer situações inusitadas, mas no caso da vendedora desempregada Rafaella Gama, de 22 anos, rendeu um vídeo viral nas redes sociais, uma nova amizade com um grupo de turistas e até ajuda para conseguir um emprego. Tudo isso após a jovem, que estava alcoolizada, entrar no quarto errado de um hotel na Lapa, no Rio de Janeiro. As informações são do g1.

O caso aconteceu na noite do último sábado (13), quando os amigos Eduardo Junio, de 25 anos, Carlos Martins, de 27, e Jessica Milla, de 26 anos, de Minas Gerais, dividiam o quarto 205 no Hotel Pouso Real. Trata-se do mesmo quarto em que Rafaella costuma ficar com a prima e a tia quando saem a noite pela cidade. Isso porque elas moram em Niterói, e costumam dormir no Rio antes de voltar para casa.

Naquela noite, no entanto, o quarto escolhido foi o 305, já que o de costume estava ocupado pelos turistas mineiros. As três haviam saído para um samba, mas a tia e a prima de Rafaella voltaram para o hotel antes dela.

Já no andar de baixo, Eduardo e Carlos haviam saído para uma festa, e Jéssica ficou dormindo no quarto. Na madrugada de domingo (14), Carlos decidiu voltar para o hotel, e Eduardo, como queria ficar mais um pouco, pediu ao amigo para deixar a porta da habitação destrancada.

Quando Rafaella chegou do samba, no entanto, foi direto ao 205, cuja porta ainda estava destrancada. Ao entrar, viu Jéssica e Carlos em suas respectivas camas, dormindo cobertos com lençol, e pensou se tratar da tia e da prima, que têm o mesmo hábito.

Na manhã de domingo, Eduardo voltou da balada e encontrou a porta trancada. Ligou para Jessica, e aí perceberam a estranha em uma das camas. Os três amigos acordaram ela, mas a jovem disse que estava no quarto certo e voltou a dormir. Somente após os turistas acionaram a recepção que o mal-entendido foi desfeito e Rafaella descobriu que a tia e a prima estavam no andar de cima.

“Primeiro, a gente ficou com medo que fosse uma pessoa do mal, que tivesse roubado algo. Demos uma geral no quarto, vimos que estava tudo direitinho e, que de diferente, só tinha a roupa dela no chão, uma bolsinha e um cartão de banco”, disse Eduardo ao g1.

Vídeo viral e ajuda por emprego

A situação inusitada foi parar nas redes sociais, com um vídeo que passou de 9 milhões de visualizações. “A gente não se aguentou e começou a rir porque era muito inusitado. Aí peguei o telefone e fiz o vídeo para o TikTok porque se contasse ninguém iria acreditar”, diz Eduardo.

Com a grande repercussão do caso e muitos internautas querendo saber a identidade da invasora, os amigos postaram um novo vídeo agora com a nova amiga Rafaella, depois de a localizarem na internet.

“Como a história viralizou muito e todo mundo soube que a Rafa é gente boa, vendedora e que está desempregada, a gente começou a postar para ver se alguém ajuda. Até a Anitta comentou. Vai que dá certo?”, disse Eduardo, sobre um comentário da cantora em uma rede social.