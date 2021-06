Pedreiro assassina esposa e três filhos com marreta no Espírito Santo

Um pedreiro de 42 anos matou a esposa e os três filhos usando uma marreta na madrugada desta terça-feira (15) em São Domingos do Norte, Espírito Santo. Ele tirou a própria vida após os assassinatos. As informações são do G1.

"O autor teria esperado a família dormir e com golpes de marreta executando a família", detalhou o tenente da Polícia Militar Gabrine de Andrade.

O homem foi identificado como Flávio Sandro Olmo, as vítimas são Eusivania Marcelino de Souza, esposa, e os filhos: Laisla de Souza Olmo, 18 anos; Ítalo de Souza Olmo, oito anos; e Anelise de Souza Olmo, de quatro anos.

Os corpos foram encontrados pelo irmão de Flávio, que mora próximo à residência onde aconteceu o crime. Segundo contou à Polícia, ele resolveu ir até à casa da família após a sobrinha mais nova, Analise, não o visitar antes de ir para a escola, como acontecia diariamente. Então, por volta das 7h30, o homem foi verificar o que teria acontecido e achou a cena do crime.

Segundo a PM, familiares relataram que o pedreiro e a companheira estavam se separando.

"As informações de parentes é de que o casal estava se separando, não há nenhum registro de violência anterior ou mesmo passagem criminal do autor", revelou o tenente ao portal de notícias.

Equipe de peritos da Polícia Civil estive no local do crime durante a manhã desta terça-feira.