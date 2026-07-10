Pai que chutou filha é preso no Paraná; veja o que se sabe sobre o caso

A Polícia Civil do Paraná (PC-PR) investiga o caso do pai que chutou a própria filha de três anos em Francisco Beltrão, no interior do estado, no último domingo (5). O homem foi preso preventivamente nesta quinta-feira (9), segundo informações do g1.

Um inquérito foi instaurado para apurar o caso e ele responderá pelo crime de lesão corporal praticada no contexto da violência doméstica e familiar. A identidade dele não foi revelada.

Pai é flagrado chutando filha de três anos no Paraná. pic.twitter.com/j3zaH7UdXO — Diário do Nordeste (@diarioonline) July 10, 2026

O que aconteceu?

A menina foi chutada pelo pai enquanto ela e o irmão de cinco anos, que é enteado do agressor, caminhavam com ele por uma calçada de Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná. A agressão foi registrada por uma câmera de segurança.

As imagens mostram os três andando pela via, quando o homem para e chuta a menina, que cai no chão. Um homem que foi testemunha da cena tenta intervir, mas é confrontado pelo agressor.

Em seguida, a criança se levanta e os três continuam caminhando. Segundo a polícia, a vítima não ficou ferida.

Segundo a Polícia Civil (PC-PR), a prisão do homem foi solicitada após a investigação identificar um histórico de agressões contra as crianças — a filha e o enteado de cinco anos. Além disso, o delegado Anderson Andrei afirma que a medida poderá fazer com que mais testemunhas possam denunciar as situações, sem medo do agressor.

Veja também País Menino de 3 anos morre após ser espancado pelo pai no RS por não dizer 'bom dia' País PF investiga propostas de até 2 milhões a influenciadores por postagens contra o Banco Central

Investigação

Após ver as imagens da agressão nas redes sociais, a mãe da menina registrou um boletim de ocorrência na última terça-feira (7). No dia seguinte, o homem foi até a delegacia, e disse em depoimento ter chutado a filha porque ela estava chorando.

Em entrevista coletiva, o delegado Anderson Andrei disse que o homem alegou estar arrependido do que fez. Ele não foi preso naquele momento porque não houve flagrante, conforme a polícia.

Já nessa quinta-feira (9), ele foi preso preventivamente após a investigação identificar um histórico de agressões contra a filha e o enteado. Conforme o delegado, o menino de cinco anos estava com marcas no rosto, indicando uma possível lesão com um cinto ou um pedaço de madeira.

Ainda segundo Anderson Andrei, o homem vai responder pelo crime de lesão corporal. A polícia também solicitou medidas protetivas de urgência para a menina, o irmão dela e a mãe. O Conselho Tutelar foi acionado e acompanha a situação.