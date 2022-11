Menina dorme em apresentação de balé e vídeo viraliza: "Alguém acorda a minha filha"

A apresentação de uma escola de balé de São Paulo, realizada neste domingo (21), ganhou as redes sociais após uma criança cochilar e acordar na metade da coreografia

Ao som de "Pra te fazer dormir", as bailarinas iniciaram a apresentação deitadas, fingindo estar dormindo. Mas enquanto o restante do grupo já havia se levantado e iniciado a dança, Cecília continuou no chão, relaxada em um travesseiro rosa.

O vídeo do momento foi compartilhado pelo pai, Adevaldo Viana. "O que tá acontecendo? Levanta. Alguém acorda a minha filha, por favor", diz a mãe da menina, em meio a risadas, quando percebe que a filha não levantou.

Após alguns segundos, os pais começaram a se questionar se faz parte da apresentação. "Tá de brincadeira, Cecília? Ela tá morrendo de sono, não acredito nisso", brincou a mãe.

Após mais de um minuto de apresentação, a menina acordou e se juntou às colegas, com direito à comemoração da plateia.

Adevaldo disse ao portal g1 que a filha estava ansiosa pela apresentação e sabia a coreografia inteira. "Ela estava ansiosa, acordou muito cedo e ficava falando da apresentação e 'vamos mamãe e papai'. Como não tirou soninho da tarde, acabou cansada", contou.

O vídeo já tem mais de 200 mil visualizações e milhares de comentários nas redes sociais.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil