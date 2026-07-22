Gatinha é resgatada após 23 dias soterrada em escombros de terremotos na Venezuela

Uma gatinha chamada Luli Pascualina foi resgatada após passar 23 dias sob os escombros dos terremotos que atingiram a Venezuela, no fim de junho.

O resgate aconteceu na última quinta-feira (17), mas os registros viralizaram nas redes sociais somente esta semana.

Segundo a CNN, o animal ficou preso sob o que restou do bloco 3 da urbanização La Páez, no estado de Portuguesa.

Foram os miados dela que ajudaram as equipes a encontrá-la em meio aos entulhos.

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Resgate durou horas

Os esforços para abrir passagem para retirar o animal incluíram uma complexa remoção dos destroços e cortes de estruturas metálicas.

Após horas de trabalho, bombeiros da PDVSA (da estatal de petróleo) e voluntários puderam fazer o primeiro contato visual com a gata.

Um vídeo gravado por Yudith Gisela Becerra Camargo, bombeira que participou da operação, mostra o momento em que Luli se reencontra com os tutores.

"Só posso agradecer a Deus por nos permitir ser seus instrumentos aqui na Terra para tornar isso possível e garantir um final feliz em meio à tragédia. Tenha uma vida maravilhosa, Luli", escreveu ela em um post no Instagram.

Conforme divulgado pela imprensa venezuelana, a felina agora passa por tratamento médico para se recuperar dos danos causados pelos diversos dias soterrada.