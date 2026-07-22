Recrutador de modelos ligado a Jeffrey Epstein é encontrado morto na França

Um recrutador de modelos francês, investigado por ligações com o criminoso sexual Jeffrey Epstein, foi encontrado morto na casa onde morava, em Colombes, nos arredores de Paris, na França.

A informação foi divulgada pelo jornal Le Parisien nesta quarta-feira (22). Daniel Siad tinha 69 anos e era investigado pela Justiça francesa após várias denúncias de mulheres, especialmente por estupro.

Ele negava as acusações e afirmava que queria ser interrogado para apresentar sua versão dos fatos.

Na última segunda-feira (20), quando o corpo de Siad foi achado, o Poder Judiciário do país abriu "uma investigação para determinar as causas da morte".

"Morreu e era inocente", declarou à AFP sua advogada Menya Arab-Tigrine. De acordo com ela, "se ele morreu de um infarto, essa espera [judicial] insuportável, a pressão e a angústia com as quais vivia diariamente devem ter tido alguma influência".

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Entenda as denúncias contra Siad

A primeira denúncia foi apresentada em fevereiro pela ex-modelo sueca Ebba P. Karlsson. A mulher não conhecia a identidade dele antes de reconhecê-lo nos arquivos desclassificados relacionados a Epstein, nos quais Daniel Siad é mencionado em mais de mil documentos.

Karlsson acusa Siad de tê-la estuprado quando ela tinha 20 anos e, em seguida, de tê-la explorado sexualmente, apresentando-a a Gérald Marie, antigo diretor da prestigiosa agência de modelos Elite, a quem ela também acusava de tê-la estuprado. Ambos negaram as acusações.

"Estou chocada", disse Karlsson à AFP. "Daniel Siad estava prestes a ser detido. Trabalhamos tão duro para obter justiça e agora... É muito frustrante", acrescentou.

"Todas nós tínhamos medo de que o matassem para impedi-lo de falar sobre os outros criminosos... Espero que seja realizada uma investigação minuciosa sobre as circunstâncias de sua morte", afirmou.

Caso Epstein já levou poderosos à prisão

Desde o início da divulgação dos arquivos do caso Epstein, figuras poderosas têm sido afetadas.

Entre eles, o ex-príncipe Andrew, preso por uma investigação ligada aos crimes do financista.

O ex-embaixador Peter Mandelson, que representava o Reino Unido nos EUA, também foi alvo de prisão.

Antes, ele já havia renunciado ao posto do Partido Trabalhista e ao mandato no Parlamento britânico.