Jornalista brasileiro morre em lago na Suiça

O jornalista brasileiro Francisco de Assis Ripol Clemente, conhecido como "Chico Santo", de 46 anos, foi encontrado morto no Lago de Genebra, na Suíça, no último sábado (18). As informações são da CNN Brasil.

Segundo autoridades locais, a polícia foi acionada após a informação de que um homem havia sofrido um acidente no lago, próximo à praia de Rolle. Chico foi encontrado a cerca de três metros da margem, já inconsciente.

Pessoas que estavam no local retiraram o jornalista da água e iniciaram manobras de reanimação cardiopulmonar. As equipes de emergência continuaram as tentativas de reanimá-lo, mas ele morreu no local.

Veja também Mundo Jornalista esportivo é encontrado morto a tiros e carbonizado na Itália Segurança Caso Clarissa: Juliette comenta condenação de réu por matar enfermeira a facadas

O Ministério Público foi informado sobre o caso e abriu uma investigação para esclarecer as circunstâncias da morte. A apuração foi entregue à brigada do lago, em colaboração com a polícia científica.

Quem foi Chico Santo?

Chico Santo morava na França e estava na Suíça a passeio. Em sua trajetória profissional, o paulistano passou por diversos veículos como a TV Globo, GloboNews, SporTV, Terra, Jornal do Brasil, e Jovem Pan.

Entre 2011 e 2012, o jornalista integrou a equipe do Portal Terceiro Tempo, onde participou da importantes coberturas esportivas. O portal manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de profissão pela morte de Chico Santo.