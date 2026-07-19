Jornalista esportivo é encontrado morto a tiros e carbonizado na Itália

O jornalista esportivo italiano Luigi Esposito, de 53 anos, foi encontrado morto no município de Eboli, na Campânia, na Itália, neste sábado (18), após as autoridades italianas serem notificadas para conter um incêndio em uma área rural da região de Salerno. O corpo da vítima estava carbonizado e com ferimentos compatíveis com disparos de arma de fogo.

Segundo o Metrópoles, as investigações apontam que Esposito foi morto a tiros e depois teve o corpo incendiado. O carro do jornalista foi encontrado abandonado próximo ao local em que o corpo foi achado, em uma localidade distante de sua casa.

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Luigi, que era conhecido como Luca, era funcionário de uma agência ambiental, mas tinha ampla experiência na mídia esportiva e fez diversas coberturas para emissoras de TV e sites italianos ao longo da última década.

No ano passado, ele chegou a receber um prêmio da Associação Italiana de Futebolistas (AIC) pelo trabalho no portal Tutto Salernitana, portal de notícias que administrava. O site era focado na cobertura do time Salernitana, atualmente na Série C italiana.

A polícia apura as circunstâncias do crime. O jornalista não deixa filhos.