IShowSpeed abre cerimônia da final da Copa do Mundo após ataques racistas de torcedores argentinos

Apresentação ocorre após streamer sofrer ataques em diferentes partidas do torneio mundial.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
19 de Julho de 2026 - 16:18
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Legenda: Youtuber apresentou canção 'Champions'.
Foto: Carl Recine / Getty Images North America / Getty Images via AFP.

Considerado um dos maiores influenciadores do esporte mundial, o streamer norte-americano IShowSpeed abriu a cerimônia que antecede a final da Copa do Mundo neste domingo (19), no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA).

Assistida por todo o mundo, a apresentação torna-se ainda mais importante por ocorrer após o influenciador ter sido vítima de ataques racistas proferidos por torcedores argentinos nos últimos três jogos da seleção de Lionel Messi no campeonato.

A música escolhida pelo influenciador para abrir o momento foi "Champions", uma das faixas oficiais da FIFA para o torneio mundial. A cerimônia de abertura contou ainda com apresentações de Post Malone e Swae Lee.

No intervalo da partida entre Argentina e Espanha, haverá mais shows: se apresentam o grupo BTS, o cantor Justin Bieber e as cantoras Madonna e Shakira.

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Ataques ocorreram em diversas partidas

Durante as partidas da Argentina contra Cabo Verde, Egito e Inglaterra, IShowSpeed foi hostilizado por argentinos, que arremessaram objetos em sua direção e o chamaram de "mono", que significa "macaco" em espanhol. Os ataques foram filmados pelo streamer e por testemunhas que estavam no estádio e veiculados nas redes sociais.

A FIFA chegou a se pronunciar sobre as repetidas violências contra o youtuber e afirmou, em nota, que estava apurando o caso e que "condena veemente o racismo, o ódio e a discriminação". 

Quem é IShowSpeed?

Com apenas 21 anos, Darren Jason Watkins Jr., conhecido internacionalmente como IShowSpeed, tem mais de 58 milhões de inscritos no YouTube e é considerado um dos maiores influenciadores de futebol do mundo. Famoso entre o público jovem pelas transmissões ao vivo, ele também conta com mais de 50 milhões de seguidores no TikTok e no Instagram.

Em janeiro deste ano, Speed se tornou o primeiro criador de conteúdo negro a ultrapassar 50 milhões de inscritos no Youtube, segundo o g1. Pelo grande número de fãs e alto engajamento, ele foi reconhecido pela revista Time como um dos 100 nomes mais influentes do esporte mundial de 2026.

VC Repórter

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