IShowSpeed abre cerimônia da final da Copa do Mundo após ataques racistas de torcedores argentinos

Considerado um dos maiores influenciadores do esporte mundial, o streamer norte-americano IShowSpeed abriu a cerimônia que antecede a final da Copa do Mundo neste domingo (19), no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA).

Assistida por todo o mundo, a apresentação torna-se ainda mais importante por ocorrer após o influenciador ter sido vítima de ataques racistas proferidos por torcedores argentinos nos últimos três jogos da seleção de Lionel Messi no campeonato.

A música escolhida pelo influenciador para abrir o momento foi "Champions", uma das faixas oficiais da FIFA para o torneio mundial. A cerimônia de abertura contou ainda com apresentações de Post Malone e Swae Lee.

No intervalo da partida entre Argentina e Espanha, haverá mais shows: se apresentam o grupo BTS, o cantor Justin Bieber e as cantoras Madonna e Shakira.

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Ataques ocorreram em diversas partidas

Durante as partidas da Argentina contra Cabo Verde, Egito e Inglaterra, IShowSpeed foi hostilizado por argentinos, que arremessaram objetos em sua direção e o chamaram de "mono", que significa "macaco" em espanhol. Os ataques foram filmados pelo streamer e por testemunhas que estavam no estádio e veiculados nas redes sociais.

A FIFA chegou a se pronunciar sobre as repetidas violências contra o youtuber e afirmou, em nota, que estava apurando o caso e que "condena veemente o racismo, o ódio e a discriminação".

Quem é IShowSpeed?

Com apenas 21 anos, Darren Jason Watkins Jr., conhecido internacionalmente como IShowSpeed, tem mais de 58 milhões de inscritos no YouTube e é considerado um dos maiores influenciadores de futebol do mundo. Famoso entre o público jovem pelas transmissões ao vivo, ele também conta com mais de 50 milhões de seguidores no TikTok e no Instagram.

Em janeiro deste ano, Speed se tornou o primeiro criador de conteúdo negro a ultrapassar 50 milhões de inscritos no Youtube, segundo o g1. Pelo grande número de fãs e alto engajamento, ele foi reconhecido pela revista Time como um dos 100 nomes mais influentes do esporte mundial de 2026.