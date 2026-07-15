Messi chega à final liderando a artilharia da Copa do Mundo: Veja quem está na disputa

Argentino tem o mesmo número de gols que Mbappé, mas uma assistência a mais

Escrito por Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
15 de Julho de 2026 - 19:53 (Atualizado às 19:57)
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Legenda: Messi deu duas assistências para a Argentina virar o jogo
Foto: DIVULGAÇÃO / FIFA
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Com as duas assistências que concedeu na semifinal da Copa do Mundo, Messi assumiu a liderança da artilharia da Copa do Mundo, a intitulada 'Chuteira de Ouro' da FIFA.

Messi tem 8 gols, empatado com o francês Mbappé, mas agora tem uma assistência a mais: 4 a 3.

Assim, o craque argentino chega para a decisão com a Espanha no dia 19 na liderança da artilharia. Pelo time espanhol, está na disputa Oyarzabal, com 5 gols e uma assistência.

A disputa do 3º lugar, no dia 18, entre França x Inglaterra, também terá postulantes à artilharia: Mbappé, pelos Bleus, e dois ingleses, Jude Bellingham e Harry Kane.

Veja disputa pela artilharia

Messi lidera a artilharia da Copa
Legenda: Messi lidera a artilharia da Copa
Foto: DIVULGAÇÃO / FIFA

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