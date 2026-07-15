Messi chega à final liderando a artilharia da Copa do Mundo: Veja quem está na disputa

Com as duas assistências que concedeu na semifinal da Copa do Mundo, Messi assumiu a liderança da artilharia da Copa do Mundo, a intitulada 'Chuteira de Ouro' da FIFA.

Messi tem 8 gols, empatado com o francês Mbappé, mas agora tem uma assistência a mais: 4 a 3.

Assim, o craque argentino chega para a decisão com a Espanha no dia 19 na liderança da artilharia. Pelo time espanhol, está na disputa Oyarzabal, com 5 gols e uma assistência.

A disputa do 3º lugar, no dia 18, entre França x Inglaterra, também terá postulantes à artilharia: Mbappé, pelos Bleus, e dois ingleses, Jude Bellingham e Harry Kane.

Veja disputa pela artilharia