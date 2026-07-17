Chef de cozinha brasileiro está desaparecido há 13 dias em Londres

O chefe de cozinha Denner Marcos Guieiro, de 28 anos, está desaparecido em Londres, na Inglaterra, há 13 dias.
Ele é de Belo Horizonte, mas mora no país europeu, segundo o portal UOL.
O desaparecimento do brasileiro foi comunicado pela Polícia Metropolitana da capital inglesa.
Ao portal, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, o Itamaraty, confirmou o desaparecimento do brasileir
Desaparecimento ocorreu após festa
Denner foi visto pela última às 02h00 do dia 4 de julho de 2026, na região de Hackney (E9), em Londres”, segundo comunicado da corporação publicado no X, antigo Twitter.
O cozinheiro desapareceu após ir a uma festa e deixar de se comunicar com família e amigos, segundo o UOL.
Até o momento, não há manifestação pública da família do chefe de cozinha ou mais atualizações sobre o caso.