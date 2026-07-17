Chef de cozinha brasileiro está desaparecido há 13 dias em Londres

Ele foi visto pela última vez no último mês, no dia 4 de julho.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
17 de Julho de 2026 - 20:43
capa da noticia
Legenda: Até o momento, não há manifestação pública da família do chefe de cozinha.
Foto: Polícia de Tower Hamlets.

O chefe de cozinha Denner Marcos Guieiro, de 28 anos, está desaparecido em Londres, na Inglaterra, há 13 dias.

Ele é de Belo Horizonte, mas mora no país europeu, segundo o portal UOL

O desaparecimento do brasileiro foi comunicado pela Polícia Metropolitana da capital inglesa.

Veja também

Imagem da notícia: EUA anunciam nova tarifa de 25% sobre produtos do Brasil
Mundo

EUA anunciam nova tarifa de 25% sobre produtos do Brasil
Imagem da notícia: EUA vão restringir a validade dos vistos para estudantes e jornalistas estrangeiros
Mundo

EUA vão restringir a validade dos vistos para estudantes e jornalistas estrangeiros
Imagem da notícia: Terremoto de 7,3 atinge o México, e governo emite alerta de tsunami
Mundo

Terremoto de 7,3 atinge o México, e governo emite alerta de tsunami

Ao portal, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, o Itamaraty, confirmou o desaparecimento do brasileir

Desaparecimento ocorreu após festa

Denner foi visto pela última às 02h00 do dia 4 de julho de 2026, na região de Hackney (E9), em Londres”, segundo comunicado da corporação publicado no X, antigo Twitter.

O cozinheiro desapareceu após ir a uma festa e deixar de se comunicar com família e amigos, segundo o UOL. 

Até o momento, não há manifestação pública da família do chefe de cozinha ou mais atualizações sobre o caso.

VC Repórter

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar