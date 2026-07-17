Terremoto de 7,3 atinge o México, e governo emite alerta de tsunami

Um terremoto de magnitude 7,3 atingiu a costa do Pacífico do México nesta sexta-feira (17), com uma profundidade de aproximadamente 15 km. As informações são do Serviço Geológico dos Estados Unidos,

O epicentro do tremor foi registrado às 7h48, conforme o horário local, a cerca de 71 quilômetros de Puerto Madero, no México. Além disso, ele foi sentido na região de Chiapas, no sul do país, assim como na Guatemala e em El Salvador.

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Até o momento, não há relatos de danos ou vítimas nos estados onde o tremor foi sentido.

"A Secretaria da Marinha recomenda que ninguém se aproxime dessas praias nas próximas seis horas por risco de tsunami", declarou a presidente do México, Claudia Sheinbaum.

O Sistema de Alerta de Tsunami dos EUA ainda advertiu sobre a possibilidade de ondas de tsunami ao longo da costa mexicana em um raio de 300 km do epicentro.

Outro detalhe é a previsão de ondas de até um metro de altura nas costas do México e da Guatemala.

Além disso, ondas menores também podem ser sentidas nas costas da Colômbia, Equador, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Panamá e Peru.

Segundo o Serviço Sismológico Nacional do México, réplicas do tremor principal foram sentidas em regiões próximas ao epicentro, nas cidades de Ciudad Hidalgo, Huixtla e Mapastepec.