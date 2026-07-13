Ex-presidente do Irã está em prisão domiciliar por suposta ligação com plano de Israel, diz jornal

O ex-presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, está em prisão domiciliar por suposta participação em um plano de Israel para derrubar o regime dos aiatolás, segundo o jornal "The New York Times".

Em reportagem publicada nesta segunda-feira (13), ele detalha que o plano foi elaborado pelo Mossad, agência de inteligência de Israel, e envolvia a colaboração do ex-presidente.

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Caso desse certo, Ahmadinejad, que governou o Irã entre 2005 e 2013, voltaria ao poder.

Conforme o g1, as fontes são dos governos dos Estados Unidos e do Irã, que tiveram acesso a esse suposto plano.

A reportagem aponta que Ahmadinejad chegou a ser cooptado como agente de inteligência.

O plano previa que as forças israelenses resgatariam o ex-presidente do Irã durante o início da guerra dos EUA e de Israel contra o Irã, em fevereiro deste ano.

Porém, o plano teria falhado após Ahmadinejad desistir de colaborar com a inteligência de Israel.