Ex-presidente do Irã está em prisão domiciliar por suposta ligação com plano de Israel, diz jornal

Mahmoud Ahmadinejad teria participado de um plano secreto de Israel para derrubar o regime dos aiatolás.

Escrito por Redação e AFP
13 de Julho de 2026 - 18:35
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Legenda: Reportagem sobre o ex-presidente Mahmoud Ahmadinejad foi publicada no "The New York Times" nesta segunda-feira (13).
Foto: Shutterstock/stocklight.

O ex-presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, está em prisão domiciliar por suposta participação em um plano de Israel para derrubar o regime dos aiatolás, segundo o jornal "The New York Times". 

Em reportagem publicada nesta segunda-feira (13), ele detalha que o plano foi elaborado pelo Mossad, agência de inteligência de Israel, e envolvia a colaboração do ex-presidente. 

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Caso desse certo, Ahmadinejad, que governou o Irã entre 2005 e 2013, voltaria ao poder.

Conforme o g1, as fontes são dos governos dos Estados Unidos e do Irã, que tiveram acesso a esse suposto plano. 

A reportagem aponta que Ahmadinejad chegou a ser cooptado como agente de inteligência.

O plano previa que as forças israelenses resgatariam o ex-presidente do Irã durante o início da guerra dos EUA e de Israel contra o Irã, em fevereiro deste ano. 

Porém, o plano teria falhado após Ahmadinejad desistir de colaborar com a inteligência de Israel.

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