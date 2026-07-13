Trump diz que EUA vão controlar o Estreito de Ormuz e cobrar 20% de taxas sobre as cargas

O presidente Donald Trump anunciou que os Estados Unidos irão controlar o Estreito de Ormuz e que cobrarão uma taxa de 20% sobre a carga transportada por todos os navios sob sua proteção. A declaração foi feita nesta segunda-feira (13), em meio a um debate sobre a rota fundamental no comércio de hidrocarbonetos e seus derivados.

Na plataforma Truth Social, Trump ainda indormou sobre a reinstauração do bloqueio aos portos iranianos.

"O Estreito de Ormuz está aberto e permanecerá aberto, com ou sem o Irã (...) Estamos restabelecendo o bloqueio iraniano, assim chamado porque impede apenas que as embarcações do Irã ou clientes entrem e saiam. Todos os demais países terão uso justo e livre do Estreito", acrescentou.

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Trump definiu que os EUA serão "o guardião do Estreito de Ormuz" e, por isso, cobrarão "uma taxa de 20% sobre toda a carga transportada, por todos e cada um dos custos necessários para fazer o trabalho de fornecer segurança e proteção a esta seção tão volátil do mundo".

Em resposta, o exército do Irã declarou que não permitirá que os Estados Unidos "interfiram" na administração desta via marítima, após a retomada de ataques entre estes dois países. Para eles, qualquer colaboração de uma nação do Golfo com os EUA será considerada um "ato de guerra".