O que se sabe sobre morte de influenciadora brasileira que caiu de 27º andar em Dubai

A morte da influenciadora digital brasileira Kauana Bilhar está sendo investigada pela polícia de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A jovem de 26 anos morreu após cair do 27º andar de um prédio na cidade, na terça-feira (7).

As hipóteses dos investigadores sobre a morte incluem suicídio, homicídio ou feminicídio. Segundo o portal r7, o apartamento no qual a influenciadora estava já passou por perícia, o que deve ajudar na elucidação do caso.

A influenciadora teria se mudado para os Emirados Árabes para trabalhar como DJ. A morte de Kauana foi confirmada pela mãe dela, Darla Bilhar, nas redes sociais na última quarta-feira (8).

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Registros com namorada, mas relatos de brigas

Com mais de 21 mil seguidores nas redes sociais, a influenciadora compartilhava fotos de viagens para diferentes países, registros de buquês de flores recebidos pela namorada, Bárbara Abrantes, e itens de luxo.

Segundo a Band FM Itajaí, foi a companheira de Kauana que informou à família sobre a morte da jovem. O perfil de Bárbara aparece atualmente desativado nas redes sociais, mas o portal r7 afirma que a também modelo publicou homenagens à namorada.

Legenda: Kauana postava fotos com a namorada Bárbara (à esquerda, de branco) e de buquês volumosos nas redes sociais. Foto: Reprodução / Redes sociais.

Apesar disso, o veículo também aponta que amigos do casal relataram brigas frequentes entre as duas. A mãe de Kauana viajou para Dubai para acompanhar as investigações e providenciar o traslado do corpo.

Câmeras de segurança serão analisadas

Ainda conforme o r7, câmeras de segurança do apartamento, que era compartilhado pelo casal, serão analisadas para identificar movimentações ou possíveis intrusões ao local na hora do ocorrido.

O Ministério das Relações Exteriores informou, segundo o portal g1, que presta assistência consular à familiar e acompanha o caso por meio da Embaixada do Brasil em Abu Dhabi.

Mãe de influenciadora rebate comentários desrespeitosos

Em um vídeo publicado nas redes sociais na última quinta-feira (9), Darla Bilhar se posicionou sobre comentários desrespeitosos que estão sendo feitos contra Kauana nas redes sociais.

“É com a minha alma em pedaços que eu venho me pronunciar, enquanto encontro forças para enfrentar a maior dor que uma mãe pode sentir. Preciso assistir a memória da minha filha ser julgada, exposta, desrespeitada por pessoas que não conheciam a sua história”, desabafou.

A mãe da influenciadora pediu "empatia" às pessoas que estão "espalhando boatos ou emitindo opiniões sem conhecer os fatos". "Nenhuma mãe deveria enterrar uma filha, e nenhuma deveria, em meio ao luto, lutar para defender a honra de quem já partiu”, afirmou.

No mesmo desabafo, Darla afirmou que iria atrás de tomar ações legais contra postagens e comentários feitos nas redes sociais.

"Vou lutar com todas as forças para defender a honra da minha filha e, se precisar, eu gasto horrores com advogados e vou processar cada hipócrita que está comentando coisas que nem sabia", finalizou.