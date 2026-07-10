O que se sabe sobre morte de influenciadora brasileira que caiu de 27º andar em Dubai

Investigação sobre morte de Kauana Bilhar, de 26 anos, inclui hipóteses de possível suicídio, homicídio ou feminicídio.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
10 de Julho de 2026 - 11:25 (Atualizado às 11:26)
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Legenda: Kauana Bilhar, de 26 anos, teria se mudado para os Emirados Árabes Unidos em busca de se tornar DJ.
Foto: Reprodução / Redes sociais.

 A morte da influenciadora digital brasileira Kauana Bilhar está sendo investigada pela polícia de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A jovem de 26 anos morreu após cair do 27º andar de um prédio na cidade, na terça-feira (7).

As hipóteses dos investigadores sobre a morte incluem suicídio, homicídio ou feminicídio. Segundo o portal r7, o apartamento no qual a influenciadora estava já passou por perícia, o que deve ajudar na elucidação do caso.

A influenciadora teria se mudado para os Emirados Árabes para trabalhar como DJ. A morte de Kauana foi confirmada pela mãe dela, Darla Bilhar, nas redes sociais na última quarta-feira (8). 

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Registros com namorada, mas relatos de brigas

Com mais de 21 mil seguidores nas redes sociais, a influenciadora compartilhava fotos de viagens para diferentes países, registros de buquês de flores recebidos pela namorada, Bárbara Abrantes, e itens de luxo.

Segundo a Band FM Itajaí, foi a companheira de Kauana que informou à família sobre a morte da jovem. O perfil de Bárbara aparece atualmente desativado nas redes sociais, mas o portal r7 afirma que a também modelo publicou homenagens à namorada.

Kauana postava fotos com a namorada Bárbara (à esquerda, de branco) e de buquês volumosos nas redes sociais.
Legenda: Kauana postava fotos com a namorada Bárbara (à esquerda, de branco) e de buquês volumosos nas redes sociais.
Foto: Reprodução / Redes sociais.

Apesar disso, o veículo também aponta que amigos do casal relataram brigas frequentes entre as duas. A mãe de Kauana viajou para Dubai para acompanhar as investigações e providenciar o traslado do corpo. 

Câmeras de segurança serão analisadas

Ainda conforme o r7, câmeras de segurança do apartamento, que era compartilhado pelo casal, serão analisadas para identificar movimentações ou possíveis intrusões ao local na hora do ocorrido.

O Ministério das Relações Exteriores informou, segundo o portal g1, que presta assistência consular à familiar e acompanha o caso por meio da Embaixada do Brasil em Abu Dhabi.

Mãe de influenciadora rebate comentários desrespeitosos

Em um vídeo publicado nas redes sociais na última quinta-feira (9), Darla Bilhar se posicionou sobre comentários desrespeitosos que estão sendo feitos contra Kauana nas redes sociais.

“É com a minha alma em pedaços que eu venho me pronunciar, enquanto encontro forças para enfrentar a maior dor que uma mãe pode sentir. Preciso assistir a memória da minha filha ser julgada, exposta, desrespeitada por pessoas que não conheciam a sua história”, desabafou.

A mãe da influenciadora pediu "empatia" às pessoas que estão "espalhando boatos ou emitindo opiniões sem conhecer os fatos". "Nenhuma mãe deveria enterrar uma filha, e nenhuma deveria, em meio ao luto, lutar para defender a honra de quem já partiu”, afirmou.

No mesmo desabafo, Darla afirmou que iria atrás de tomar ações legais contra postagens e comentários feitos nas redes sociais.

"Vou lutar com todas as forças para defender a honra da minha filha e, se precisar, eu gasto horrores com advogados e vou processar cada hipócrita que está comentando coisas que nem sabia", finalizou.

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