Bombardeios russos contra Kiev deixam 17 mortos e vários feridos na madrugada desta quarta (5)

Bombardeios russos contra Kiev, capital da Ucrânia, realizados na madrugada desta quarta-feira (5), deixaram 17 pessoas mortas e mais de 40 feridos. Segundo informações da AFP, ao menos dez explosões teriam sido registradas nas últimas horas, deixando armazéns e centros logísticos destruídos.

"Até o momento, 44 pessoas foram declaradas feridas em Kiev e na região metropolitana. Outras 17 pessoas morreram tragicamente", declarou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, nas redes sociais.

Ele também exigiu mais interceptores de mísseis aos aliados, um tipo de armamento cada vez mais utilizado pela Rússia diante da falta de equipamentos de defesa e munição em Kiev.

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Ainda conforme apuração da AFP, o exército russo lançou 115 drones e 28 projéteis de alta velocidade em direção a Kiev, incluindo mísseis balísticos. Detalhes divulgados pelas forças ucranianas apontam que 98 drones foram derrubados, mas nenhum míssil.

"A região de Kiev sofreu um dos ataques inimigos mais trágicos de sua história esta noite", lamentou Timur Tkachenko, chefe da administração militar regional da Ucrânia. Ele reforçou que os danos são extensos em "mais de sete locais" na "infraestrutura residencial" e houve incêndios "em depósitos", acrescentou.

Ataques se intensificaram entre os países

O Ministério da Defesa russo declarou, por meio de um comunicado, que atacou centros de transporte, logística e distribuição que, supostamente, armazenavam ou forneciam equipamentos militares e drones.

Mais de quatro anos após a invasão russa do território ucraniano, os ataques se intensificaram em ambos os lados de uma linha de frente praticamente estática, com um número crescente de vítimas civis.

Em contrapartida, a Ucrânia intensificou ataques contra a Rússia e os territórios ocupados por Moscou, particularmente contra instalações pertencentes à gigante russa do comércio eletrônico Wildberries e infraestruturas energéticas.