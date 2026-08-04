Governo Trump diz ter revogado visto da embaixadora brasileira nos EUA

O governo de Donald Trump anunciou nesta terça-feira (4) que revogou o visto da embaixadora do Brasil nos Estados Unidos (EUA), Maria Luiza Ribeiro Viotti. A informação foi compartilhada pelo Departamento de Estado, segundo o portal g1.

A medida seria, segundo a entidade, motivada pela suposta demora das autoridades do Brasil em dar aval diplomático para que Daniel Perez seja embaixador dos EUA no território brasileiro.

De acordo com o g1, a revogação não significa que Maria Luiza será expulsa do país, mas ela ficará sem visto válido. O departamento disse ainda que o documento poderá ser restabelecido se o Brasil aprovar Daniel.

Maria Luiza é professora, diplomata e economista. Foi a representante permanente do Brasil junto à Organização das Nações Unidas, de 2007 a 2013 e embaixadora do Brasil na Alemanha, de 2013 a 2016.

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SOBRE DANIEL PEREZ

Presidente da Câmara dos Deputados da Flórida, Daniel foi indicado ao cargo ainda em junho. Recebeu aval da comissão do Senado dos EUA, mas ainda não foi aprovado pelo plenário.

Para assumir , pela tradição, ele também precisa de autorização do Brasil para aprovar a indicação e recebelo. O que deve ser feito, segundo o governo americano, depois das eleições brasileiras deste ano.