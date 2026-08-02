Trump suspende ataques ao Irã após pedido para fechar acordo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no fim da noite deste sábado (1°) que cancelará um novo ataque ao Irã, após receber um pedido do governo iraniano e de outros países do Oriente Médio, que alegaram já ter os termos de um acordo.

O anúncio de Trump, feito em sua rede Truth Social, destaca que os Estados Unidos estão prontos para um ataque em grande escala contra o Irã, mas que decidiu recuar temporariamente caso um acordo seja fechado rápido.

"Os EUA estão prontos para atacar a República Islâmica do Irã com níveis de terror militar, força e poder nunca vistos desde a Segunda Guerra Mundial. Apesar disso, acabamos de ser solicitados pelo Irã e outros países do Oriente Médio a suspender qualquer ataque, visto que os parâmetros de um acordo já foram definidos", disse.

Ainda conforme o presidente americano, os termos do acordo incluem a abertura imediata e total do Estreito de Ormuz e o fim da ameaça nuclear iraniana.

Com base nesse pedido, concordei, para o benefício futuro do mundo e, da mesma forma, para a sobrevivência de um Irã próspero e bem-sucedido, em cancelar o ataque, desde que seja possível chegar a um acordo rapidamente. O Estado de Israel se une a mim nesse compromisso" Donald Trump Presidente dos Estados Unidos

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Retomada dos ataques

Irã e Estados Unidos retomaram seus ataques noturnos, nesta semana, após vários dias de relativa calmaria.

Na sexta-feira (31), as embaixadas dos Estados Unidos em vários países do Oriente Médio chegaram a alertar cidadãos americanos sobre uma possível "escalada" do conflito regional e os recomendaram estar preparados para deixar a região.

A guerra no Oriente Médio começou em 28 de fevereiro, com bombardeios conjuntos dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, que respondeu com ataques de mísseis e drones na região.