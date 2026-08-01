Alpinista Nirmal Purja, astro de documentário da Netflix, morre em avalanche no Paquistão

O montanhista britânico-paquistanês Nirmal Purja, de 43 anos, morreu em uma avalanche no Paquistão enquanto liderava uma expedição para chegar ao cume do Broad Peak, montanha de 8.051 metros.

A informação foi confirmada neste sábado (1º) pela empresa fundada por Purja, a Elite Expeditions. O alpinista levava um grupo de mais nove pessoas. Não houve sobreviventes.

Purja e os demais membros da expedição estavam desaparecidos desde quinta (30), data em que a avalanche ocorreu.

O alpinista ficou mundialmente conhecido pelo documentário da Netflix "14 Montanhas: Nada É Impossível", que mostra o recorde quebrado por ele ao subir aos picos de 14 montanhas com mais de 8 mil metros de altura em apenas seis meses.

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Alpinista buscava bater novo recorde

O deslizamento fatal de neve aconteceu na quinta-feira, quando os montanhistas estavam em uma missão para alcançar o cume do Broad Peak e quando a equipe estava a 6.600 metros de altura, segundo as autoridades regionais.

A expedição era integrada por 10 pessoas: Purja, cinco nepaleses, um paquistanês, uma omani, uma americana e um chinês.

O último contato com a equipe aconteceu na manhã de quinta-feira e na mesma noite começaram a surgir relatos sobre a grande avalanche.

Purja escreveu na rede social X no início da semana que estava prestes a se tornar a primeira pessoa a escalar os 14 "super picos" duas vezes sem oxigênio suplementar.

"Broad Peak, não peço nada além de um caminho seguro até o cume e de volta", afirmou na publicação.