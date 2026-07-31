Terremoto atinge Peru próximo à fronteira com o Brasil

Tremor no lado peruano ocorreu a cerca de 60 quilômetros de distância da fronteira com o Acre.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
31 de Julho de 2026 - 08:53 (Atualizado às 09:39)
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Legenda: Abalo ocorreu a 60 km do Brasil
Foto: Reprodução/USGS

Um terremoto de magnitude 5,6 foi registrado na noite desta quinta-feira (30) na cidade de Pucallpa, no Peru. O abalo sísmico ocorreu a 60 quilômetros do estado do Acre, no Brasil. As informações são do Serviço Geológico dos Estados Unidos. 

De acordo com a instituição, o tremor ocorreu numa profundidade de 145 quilômetros, o que reduziu a probabilidade de danos. 

Peruanos compartilharam nas redes sociais que sentiram o terremoto, mas sem intensidade elevada. Do lado brasileiro, não há relatos por parte da população. 

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Tremores de terra no Brasil são raros porque o território está sobre uma placa tectônica. No entanto, quando ocorre o abalo em países vizinhos é comum ver relatos de brasileiros que também sentiram o impacto.

Em junho, o duplo terremoto na Venezuela também foi sentido em cidades do Pará, Amazonas, Roraima e Amapá. Não há relatos de danos no Brasil nesse caso.

 

VC Repórter

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